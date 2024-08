Progressistas inauguram o comitê na sexta-feira, com portas abertas o dia todo para a comunidade de Canela

O Progressistas de Canela convida a comunidade para a inauguração do seu comitê de campanha nesta sexta-feira (16), das 16h30 às 17h30, em seu diretório localizado na Rua João Pessoa, número 35, 2º Andar.

Além da inauguração do comitê, as portas do diretório estarão abertas a partir das 9h, para receber a população da cidade para diálogos buscando construir “Uma Canela para Todos”, segundo o partido. A comunidade será recepcionada por integrantes tanto do Progressistas quanto do NOVO, que seguem se apoiando nesta eleição.

“Abrimos nossa casa de braços abertos a todos, nós realmente estamos aqui dispostos a escutar a comunidade canelense e buscar juntos as melhores soluções para a cidade” – destaca a pré-candidata a prefeita Enfermeira Cristina – “É a oportunidade ideal para a população conhecer os nossos candidatos, que estão realmente comprometidos com a melhoria da cidade”.

O pré-candidato a vice, Moisés de Sousa, destaca a importância da participação da comunidade: “Estamos desde o começo da nossa jornada escutando de verdade a comunidade canelense e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de trazer suas demandas, o momento é este”.

“Canela vem no lema de trazer novidade pra cidade, que precisamos de pessoas comprometidas e que não tivessem nos últimos anos na gestão pública, o momento é agora, não adianta somente falar e na hora da opção procurar os mesmos de sempre” – destaca Thiago Jodas, pré-candidato a vereador pelo NOVO – “Nossos partidos se apoiam neste momento por terem o mesmo ideal e as portas abertas do diretório do Progressistas é a oportunidade para que a comunidade canelense venham nos conhecer e entender o que realmente seria o diferencial para a cidade”.

O diretório Progressistas está aberto diariamente, a partir das 9h, aguardando a comunidade.

O Progressistas acredita que “para obter algo diferente, é necessário fazer algo que não foi feito”, finaliza a comunicação enviada pelo partido.

Foto e Texto: ASCOM PP