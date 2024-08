RESERVA DE OPORTUNIDADE PARA AS EMPRESAS: POR QUE TER UMA? – Juliana Alano

Caro leitor, onde há “desafio”, também há “oportunidades”, mesmo com o mercado turístico do RS em calamidade, o cenário no Brasil apontou crescimento de 8,6% comparado com o ano passado, segundo informações divulgadas pelo governo. Além de enfrentamos desafios comuns do nosso país como a alta carga tributária e a falta de qualificação profissional, para obter sucesso nesse cenário, é essencial adotar estratégias inteligentes e processos eficazes e uma prática recomendada é a constituição da reserva de oportunidade.

A RESERVA DE OPORTUNIDADE é um valor para aproveitar oportunidades estratégicas no mercado. Essa reserva pode ser utilizada de diversas maneiras para impulsionar o seu negócio. Por exemplo, você pode aproveitar campanhas para adquirir produtos com preços mais baixos e elevar seu lucro, comprar quantidades maiores em datas temáticas atendendo mais clientes e com poder de barganha junto aos fornecedores, criar estratégias específicas da sua região ou para lidar com a inadimplência ou sazonalidade, sem recorrer a empréstimos bancários que irão levar o seu lucro.

A reserva de oportunidade é um dinheiro guardado em uma aplicação com muita liquidez e segurança, que excede o valor do colchão financeiro. Basicamente, os dois fundos funcionam da mesma forma: precisam ter baixo risco e apresentar resgate imediato. A diferença são as aplicações: enquanto o colchão financeiro, é usado para quando der ruim, a reserva de oportunidade é usada para quando der bom

Para determinar o valor ideal da reserva, é importante calcular caso a caso. Embora o padrão seja de 6 vezes o custo fixo da operação, em um mercado dinâmico é aconselhável aproveitar os períodos de alta demanda para constituir uma reserva equivalente a pelo menos um giro completo de estoque.

Trabalhando dessa forma, sua empresa estará mais preparada para enfrentar os desafios do mercado, desenvolver estratégias eficazes e se destacar diante da concorrência. Lembre-se de calcular sua reserva com cuidado e, se necessário, buscar orientação de especialistas para garantir que esteja adequadamente dimensionada. Estabeleça a criação dessa reserva como uma meta tangível para os próximos meses, pois esse esforço temporário certamente trará benefícios duradouros para sua empresa e para sua saúde mental. Desejo-lhe bons negócios e muito sucesso sempre!