Vera Fischer é a estrela do Jantar dos Homenageados no Don Milo

Na noite da última quarta-feira, 14 de agosto, a atriz Vera Fischer foi recebida no restaurante Don Milo, no resort Buona Vitta, para o “Jantar dos Homenageados”, em que celebrou mais de cinco décadas de carreira e a agraciação recebida no Festival de Cinema de Gramado.

Um pouco antes, a atriz desfilou deslumbrante pelo tapete vermelho do Festival e eternizou sua marca na “Calçada da Fama”, em um momento de alegria e emoção.

Reconhecida por papeis icônicos na TV, cinema e teatro brasileiros, Vera Fischer subiu ao palco do Palácio dos Festivais para receber o Troféu Cidade de Gramado. Desde 2012 a agraciação é concedida para personalidades que tenham contribuído para a divulgação e crescimento do Festival de Cinema de Gramado e também para a cidade.

Durante o exclusivo jantar assinado pelo chef Diogo Menezes, Vera Fischer falou sobre o desejo de voltar a fazer cinema e contou particularidades, como a coleção de filmes antigos que possui e dos livros que já escreveu e estão prontos para serem publicados ou, até mesmo, irem para a grande tela.

Com leveza e muito bom amor, a catarinense mostrou porque aos 72 anos reúne uma legião de fãs e ainda é considerada uma diva, seja atuando ou apenas encantando quem tem o prazer de conhecê-la.