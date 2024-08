Debate Eleitoral da Folha: sua pergunta pode fazer a diferença

Candidatos à Prefeitura se enfrentam em evento ao vivo na próxima quarta (21)

No próximo dia 21 de agosto, às 20h, o auditório da UCS – Campus das Hortênsias será palco de um dos momentos mais aguardados das eleições municipais em Canela: o debate entre os candidatos à Prefeitura. Organizado pela Folha de Canela, com o apoio da Universidade de Caxias do Sul (UCS), através do Campus das Hortênsias, o evento será transmitido ao vivo, permitindo que todos os cidadãos acompanhem o confronto de ideias.

Participarão do debate os cinco principais candidatos à prefeitura: Andrei Mendes (Federação Brasil da Esperança), Enfermeira Cristina (PP), Erni Schafer (PL), Gilberto Cezar (Coligação Canela Vai Vencer) e Marcelo Savi (Coligação Canela Não Vai Parar). O jornalista Francisco Rocha, editor e diretor da Folha de Canela, será o mediador, garantindo que as discussões sigam as regras estabelecidas e que todos os candidatos tenham espaço para expor suas propostas.

Envolvimento da Comunidade: Sua Pergunta Pode Fazer a Diferença

O debate é uma oportunidade única para que a população de Canela e as entidades locais façam parte ativa deste processo democrático. No primeiro e terceiro blocos do debate, os candidatos responderão a perguntas enviadas pelas instituições, ONGs, associações da cidade e pelos próprios leitores da Folha de Canela. Esta é a sua chance de questionar diretamente os candidatos sobre temas que são importantes para o futuro de Canela.

As perguntas podem ser enviadas, até o final de terça (20), para o e-mail folha@folhadecanela.com.br ou através do WhatsApp Business no número (54) 3094-3808. Participe e ajude a moldar o futuro da nossa cidade, trazendo à tona as questões que você acredita que os próximos gestores de Canela devem enfrentar.

Como Assistir

O debate será transmitido ao vivo pelo YouTube do Portal da Folha TV e pela página da Folha de Canela no Facebook. Com a proximidade do evento, o engajamento da comunidade é essencial para garantir que todas as preocupações da população sejam ouvidas. Não perca a oportunidade de fazer parte deste momento decisivo para Canela.

Prepare suas perguntas, marque na agenda, e participe desse importante exercício democrático!