EGR esclarece situação da Estrada do Caracol e postes sobre a via na RS-235 em Canela

Recebemos várias denúncias de leitores sobre problemas na ERS-466 (Estrada do Caracol) e a presença de postes de energia situados no meio da rua na RS-235. Para esclarecer as situações, entramos em contato com a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e obtivemos as seguintes informações:

Sobre os postes de energia localizados na rotatória em construção no quilômetro 46 da ERS-235, em Canela, a EGR informou que já solicitou a remoção dos postes à RGE e está aguardando a efetivação desse serviço. A remoção dos postes exigirá um desligamento momentâneo da energia, o qual será anunciado com antecedência. Enquanto isso, nesta semana, a EGR implantou sinalização provisória na rotatória e reforçou os sinais para alertar os motoristas sobre a presença dos postes, visando a segurança dos usuários.

Em relação à ERS-466, a EGR relatou que já executou o restabelecimento do trecho afetado pela ruptura na base do pavimento. Atualmente, a execução está aguardando a verificação da evolução da compactação e possíveis efeitos da acomodação do aterro. O dano foi causado pelas intensas chuvas ocorridas em maio e junho. A EGR afirma que a conclusão definitiva da obra dependerá das condições climáticas favoráveis e da não deformação da área, podendo ocorrer nas próximas semanas.