Exposição “Retratos da Violência Cotidiana” aborda desigualdade de gênero

No último sábado, 10 de agosto, a La Charbonnade Château Du Vin recebeu a exposição de arte “Retratos da Violência Cotidiana,” que destacou a persistente desigualdade de gênero na sociedade. A mostra abordou situações cotidianas que, embora aceitas e replicadas como normais, são heranças do machismo que ferem as mulheres e perpetuam a discriminação de gênero, mesmo sem deixar marcas visíveis.

A exposição apresentou obras da fotógrafa Danibat e da artista plástica Leticia Mayer Molz, que exploraram as várias formas de violência simbólica enfrentadas pelas mulheres. Com o apoio do Restaurante Magnólia, Empório Canela e La Charbonnade, o evento ressaltou a importância da luta contínua para que as mulheres não sejam desrespeitadas, ignoradas ou humilhadas simplesmente por serem mulheres.

A exposição foi idealizada por Simone Chalela, Juíza da 2ª Vara Judicial da Comarca de Canela, e organizada por Manoela Negrelli, coordenadora da Casa Vitória, com o objetivo de destacar práticas de machismo que, embora muitas vezes pareçam inofensivas ou normais, perpetuam a discriminação de gênero e afetam negativamente as mulheres. Chalela enfatizou que essas práticas são uma forma de violência cotidiana que antecede e contribui para formas mais explícitas de violência, como a violência doméstica.

“Esse é um estágio bem anterior à violência doméstica, já que muitas das situações passam imperceptíveis pela nossa vida. E o intuito é causar o incômodo necessário na sociedade como um todo para a mudança”, afirmou Simone Chalela.

A exposição trouxe à tona a questão da desigualdade de gênero e a necessidade de conscientização para que as mulheres não sejam desrespeitadas, ignoradas ou humilhadas simplesmente por serem mulheres. As obras apresentadas proporcionaram uma reflexão crítica sobre as diversas formas de discriminação que ainda persistem na sociedade, destacando a importância de reconhecer e combater esses comportamentos.

Além disso, a exposição será itinerante, permitindo que outras instituições e órgãos públicos interessados possam recebê-la. Aqueles que desejarem receber a mostra em seus espaços podem entrar em contato com a Casa Vitória pelo WhatsApp: (54) 98121-5174.