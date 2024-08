Final da Bocha é neste sábado, no Bar do Meningite

Amigos da Dante leva vantagem no confronto

O Campeonato Municipal de Bocha está chegando à reta final, com as equipes já definindo suas estratégias para os jogos de volta. Nos confrontos de ida, realizados recentemente, os times Amigos da Dante e AFCEEE saíram na frente, vencendo seus respectivos oponentes por 3 a 0.

Na disputa pelo 3º e 4º lugares, a equipe AFCEEE venceu o Leodoro de Azevedo com um placar agregado de 45 a 20. As parciais foram 15 x 10 na simples, 15 x 04 na dupla e 15 x 06 no trio. Com esse resultado, o Leodoro precisará vencer todas as partidas do jogo de volta em casa, e a AFCEEE não poderá marcar mais de 21 pontos, se quiser conquistar o 3º lugar.

Na final, Amigos da Dante venceu o Bar do Meningite por 3 a 0, com parciais de 15 x 12 na simples, 15 x 04 na dupla e 15 x 00 no trio, totalizando 45 x 16. Agora, o Bar do Meningite, jogando em casa, precisa vencer todas as categorias — simples, dupla e trio — e ainda impedir que o Amigos da Dante marque mais de 17 pontos no total para reverter o placar e conquistar o título.

Além da disputa pelo título e pelas colocações, as equipes ainda estão competindo para determinar o melhor simplista, a melhor dupla e o melhor trio do campeonato. Após a final, haverá um jantar de confraternização e a entrega dos prêmios.

A grande decisão será realizada neste sábado, no Bar do Meningite, com expectativas altas para ambos os confrontos. Se o Amigos da Dante vencer qualquer uma das categorias — simples, dupla ou trio — já garante o título. O mesmo vale para o AFCEEE, que assegura o 3º lugar se vencer qualquer uma das partidas restantes.