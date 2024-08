Jovem morre em colisão entre moto e cavalo no Jardim das Fontes, em Canela

Um trágico acidente vitimou um jovem de 22 anos por volta das 20h30 deste domingo (18), na ERS-235, no bairro Jardim das Fontes, em Canela. Segundo informações de populares, Samuel da Silva Homem, conhecido como Samuka, estava conduzindo sua motocicleta, CG Titan 150, no sentido bairro-centro quando um cavalo atravessou a pista, resultando em uma colisão fatal. Samuca, morador do bairro São Rafael, também em Canela, faleceu no local.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) já está no local do acidente, e o trânsito está sendo desviado pela rua lateral à rodovia. Devido à pouca iluminação na área, o tráfego segue lento, e os motoristas são aconselhados a redobrar a atenção. A PRE aguarda a perícia, que será realizada no local e já foi acionada.

O condutor habilitado e amoto em situação regular. O animal fugiu do local e não foi localizado

Fotos e texto: Francisco Rocha / Folha de Canela

Esta matéria está em atualização.

Proibida a reprodução parcial ou total deste conteúdo.