Coluna Pão de Judá • SUJEIÇÃO: A CHAVE DO REINO​​

Uma das coisas mais difíceis de ser vencida, em nossos dias, é a barreira do relacionamento entre as pessoas. As pessoas não se entendem, não se compreendem mais. Esse é o mal de primeira grandeza do relacionamento humano, incitando, pois, as discórdias, as contendas, as brigas e as desavenças.

Em Efésios 6:12, está escrito: “porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes”. Sob a ótica humana, nós realmente olhamos as pessoas como nossos inimigos. Esse equívoco existe, porque toda a sorte de maldade se manifesta no mundo natural por meio das pessoas.

O homem tem três inimigos fatais nesta vida: o sistema do mundo, que foi estabelecido para oprimi-lo e destruí-lo; o seu ego ou a sua carne que são seus desejos, vontades e pensamentos e satanás e todos os seus súditos. Obviamente, a fonte e a origem, de toda a maldade, existente no Universo, ou mais especificamente, no mundo e no homem, veio de satanás, porque Deus não ministra a iniquidade. Se você reparar, o Senhor Jesus Cristo não veio para, diretamente, restaurar o sistema político ou a administração pública ou mesmo a economia, mas Ele veio para restaurar o homem. A Sua primeira mensagem foi: “Arrependei-vos, porque está próximo o reino de dos céus” (Mateus 3:2).

Em Tiago 4:6-8, está escrito: “…Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores; e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração”. Deus conhece muito bem os problemas e os desafios do homem. Hoje, o principal problema do homem não é mais satanás, porque o Senhor Jesus Cristo já o venceu e ele não tem mais como condenar vidas ao inferno. Neste momento, o grande problema e o grande desafio do homem é vencer a si, renunciando os seus desejos e suas vontades pessoais, para uma submissão absoluta às leis divinas. Para o homem ter liberdade, paz, alegria e sabedoria, ele precisa se sujeitar a Deus. Essa é a atitude de transformação mais difícil para o homem ter. No entanto, é inegociável. Para você entrar no Reino de Deus, tem de ser assim.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

“Oração Confissão de pecados”

Pai Celeste, eu Te louvo pela graça que recebi através do Senhor Jesus Cristo. Eu me regozijo na vitória que Tu me forneceste para viver acima do pecado e do fracasso. Eu me apresento diante de Ti em confissão e para implorar a Tua misericórdia sobre os meus próprios pecados e os pecados da Tua Igreja, que é o Teu corpo.

Pai, em nome de Jesus Cristo, venho em Tua presença para confessar, e rejeitar e não tolerar mais a ação dos espíritos de engano, de lascívia, de apostasia e de avareza. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço que Tu venhas tirar todo o fermento religioso e farisaico, os ensinamentos humanos, a mentira e as ideias próprias do meu interior. Vem operar através da Tua Palavra, e que eu possa exaltá-La. Eu reconheço que a Tua Palavra é o único caminho, a única verdade e a única vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti para que eu tenha disciplina, responsabilidade, limites, ordem, liderança e organização. Que eu venha ter interesse pelos outros, ajudando e orando. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço-Te que toda vez que eu for ensinar, ministrar ou pregar a Tua Palavra, que isto seja feito com vida e revelação, sem interferência do ego.

Pai, ajuda-me a assumir minha posição de membro do Corpo de Cristo, com interesse pela obra de Deus e com responsabilidade. Peço-Te tudo isso Senhor e Te agradeço, vem concluir a obra que Tu iniciaste, Senhor, em minha vida e na vida dos meus irmãos. Glorifico e exalto o Teu nome, pois o Teu nome é santo, santo, santo. Em nome do Senhor Jesus.

Amém.

