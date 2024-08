Faccat e a Educação Inclusiva no Mestrado: Lições e trajetória de sucesso 

Nas Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), a inclusão vai além das palavras. Ela é vivida no dia a dia, e a Instituição está sempre em constância para melhorar a estrutura. Exemplo disso é o ingresso da aluna Pauline Weber, de 29 anos, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Ela, uma estudante de mestrado que, apesar de ser surda, conquistou seu espaço acadêmico com determinação e coragem, sendo pioneira na busca de qualificação no Mestrado da Faccat.

A decisão de fazer mestrado é, por si só, um grande desafio e para Pauline, essa jornada foi, mais uma vez, de superação e de eliminar barreiras, abrindo assim, novas possibilidades. “Foi um processo difícil, mas aprendemos juntos. Meus colegas e professores foram compreensíveis. As faculdades, de forma geral, não estão preparadas para receber pessoas surdas, apesar de ter uma lei, que ampara isso”, destaca Pauline.

As dificuldades enfrentadas pelo caminho foram amenizadas com o esforço e com a compreensão da Direção-Geral da Faccat em oferecer e atender as demandas que surgiram durante todo esse período. “É difícil, às vezes dá vontade de desistir. Fui a primeira surda a me formar em fisioterapia na faculdade em que me formei na graduação. Aqui na Faccat, serei a primeira surda a me formar no Mestrado. Ainda há muitas barreiras. O surdo tem capacidade de evoluir, de trabalhar, de contribuir com a sociedade”, relata Pauline.

Sonho de Pauline é ser professora universitária

Promover a diversidade

O coordenador do Mestrado, o professor Dr. Roberto Morais, comenta que por meio de uma bolsa institucional, Pauline ganhou uma intérprete para as aulas. “Entre as melhorias para o futuro estão a oferta de serviços especializados como intérpretes, tradutores e orientação pedagógica, promoção de sensibilização da comunidade acadêmica através de palestras, workshops e eventos para conscientizar sobre a surdez; valorizar a cultura surda e promover a diversidade”, destaca Morais, que é também o vice-diretor de Pós-Graduação e Pesquisa da Faccat.

O professor Dr. Roberto Morais também diz que a experiência de ter uma aluna surda em um Mestrado Stricto Sensu é uma jornada de Inclusão e aprendizado. “A inclusão da aluna surda em nosso programa de pós-graduação representa um avanço significativo na busca por uma educação superior mais inclusiva e equitativa. Essa experiência, embora desafiadora, é também extremamente enriquecedora para todos os envolvidos”, analisa.

Atualmente, a aluna Pauline Weber está na fase do desenvolvimento de sua Dissertação, que tem como título. “A inclusão do surdo no ensino superior e sua contribuição para o Desenvolvimento Regional”. A orientadora da pesquisa é a professora Dra. Moema Pereira Nunes. A defesa da dissertação deve ocorrer no início do primeiro semestre de 2025.

Texto: Claucia Ferreira/Faccat

Fotos: Ana Mattana/Faccat