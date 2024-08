Operação desmancha esquema de tráfico dentro do Presídio de Canela

Ação foi continuação da Operação Catedral, em resposta aos homicídios recentes no Município

Na manhã desta segunda (19), a Polícia Civil de Canela, com apoio da Polícia Penal (Susepe), realizou uma ação dentro do Presídio Estadual de Canela. O objetivo era cumprir mandados de busca e apreensão, ainda em continuação da Operação Catedral, realizada no dia 13 de agosto, em resposta ao duplo homicídio ocorrido na noite de 22 de julho, no bairro São Rafael, assim como do homicídio ocorrido na tarde de 26 de julho, em frente à Catedral de Pedra, no Centro de Canela.

Durante a ação foram encontrados e apreendidos entorpecentes, balança de precisão e diversos objetos relacionados ao tráfico.

As investigações continuam, pois, a principal linha de investigação conecta as mortes violentas ao tráfico de drogas e busca apurar mais responsáveis.