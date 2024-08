Stories • Edição 634

Registros do 52º Festival de Cinema de Gramado

Mais uma edição de sucesso, glamour e cultura! O 52º Festival de Cinema teve sua abertura na quinta-feira, dia 8, com presença de autoridades e participação especial da Orquestra sinfônica de Gramado.

Artistas passaram pelo Tapete Vermelho, assim como personalidades locais para assistirem os exaltados filmes nacionais.

A programação do Festival acontece até dia 17, no sábado, com entrega do Kikito nas categorias longas-metragens brasileiros, longa-metragem documental e curtas-metragens brasileiros.

A Procuradora-geral Mariana Melara Reis ao lado da Presidente da GramadoTur, Rosa Helena Volk, que está à frente da organização do renomado evento.

A ator Fábio Assunção entra para a Calçada da Fama, por Wert Estada & Co, durante o 52º Festival de Cinema de Gramado.

Gabriela Michaelsen e Daniela Muck no Tapete Vermelho, em noite de Festival de Cinema.

Diretor artístico e executivo Allan John Lino e maestro convidado Júlio César Wagner, na inauguração do Festival de Cinema, que teve apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado.

A apresentação contou com um repertório muito especial, envolto pelas mais belas trilhas de filmes nacionais e internacionais, como os famosos Blockbusters, cinema brasileiro e homenagens especiais, alusivo aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, ao rio Grande do Sul e a memória do eterno Airton Sena.

Além dos solistas renomados como Laura Dalmas, Fernando Ávila, Rafael Gubert e coral Vozes de Gramado, além da Coordenação de Heitor Knorst.

A artiz Bruna Linzmeyer desfilou muita beleza e simpatia, no tapete vermelho, para assistir ao longa-metragem “Cidade; Campo” de Juliana Rojas, que fez parte do elenco.