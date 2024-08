Arte e ecologia: projeto em Canela une criatividade e consciência ambiental nas escolas

A arteterapeuta e artista plástica Kira Luá e a escritora e poeta Maria Eduarda Novaes se uniram em um projeto de educação ambiental através das artes. Mesclando teatro, artes plásticas e literatura, os alunos do 5º ano de três escolas canelenses tiveram a oportunidade de aprender sobre a ecologia e a importância da preservação do meio-ambiente.

Primeiramente, eles assistiram a um teatro de bonecos apresentado em um enorme lambe-lambe sob efeito de luz negra; onde os Kiakitos, seres do planeta Kiaki, vêm à Terra alertar os moradores para que preservem sua natureza, ou, do contrário, o planeta passaria pelos mesmos problemas que o deles enfrentou.

Nessa imersão interativa, as crianças compartilharam seus conhecimentos e ideias para salvar a Terra do desastre; e foram artistas plásticos e escritores por um dia, fabricando seu próprio kiakito bem como a história de seu super-poder para nos salvar. Em sua maioria, as crianças relataram que a experiência foi “divertida” e também muito “instrutiva”, e manifestaram o desejo de participar de mais atividades interativas onde eles se sintam mais agentes do processo que apenas expectadores e receptores. Uma coisa é certa: o planeta Terra agora está mais seguro graças a esses espertos agentes da Preservação da Natureza, que prometeram “ensinar os outros a fazer o mesmo”.

O projeto foi selecionado pelo Edital TEM CULTURA EM CANELA 8/2024 do Departamento de Cultura de Canela e do Conselho Municipal de Políticas Culturais

Texto e fotos: divulgação