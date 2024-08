“Canela Vai Vencer” inicia campanha com inauguração de comitê

A coligação “Canela vai vencer”, que tem como candidatos a prefeito e vice-prefeito Gilberto Cezar e Tolão, deu o pontapé inicial em sua campanha eleitoral com a inauguração do comitê na noite do último dia 16.

O comitê foi cuidadosamente posicionado na esquina da Avenida Visconde de Mauá com a Rua Augusto Pestana, um ponto estratégico escolhido por sua acessibilidade e alta visibilidade. A localização em uma área de grande movimento facilita o acesso da população e transforma o espaço em um verdadeiro centro para debates e troca de ideias. Inovação e tecnologia também foram critérios usados para a concepção do projeto do espaço, que conta com uma iluminação especial.

O evento de inauguração atraiu grande público, que demonstrou apoio não apenas aos candidatos da majoritária, mas também aos vereadores que integram a coligação. Esse entusiasmo inicial marca o início de uma campanha que promete ser intensa e envolvente, buscando engajar a comunidade de Canela em torno das propostas apresentadas.

Os candidatos passaram a semana fazendo visitas e participando de reuniões com grupos da comunidade, ouvindo os anseios dos cidadãos canelenses e apresentando propostas.

Na próxima quinta-feira, a aliança que traz por lema “União para Inovar, Compromisso para Renovar” promoverá um grande adesivaço em frente ao comitê, às 18h, reforçando o compromisso de mobilizar e unir os eleitores em torno de um projeto sólido para o futuro de Canela. No fim de semana, Gilberto e Tolão visitando pessoas e bairros da cidade, sempre com o intuito de captar as principais demandas e apresentar suas ideias para Canela.

“A forma como nossa comunidade tem nos acolhido é uma clara confirmação de que estamos no caminho certo. As pessoas querem um governo sério, comprometido, que priorize o bem-estar coletivo e o desenvolvimento da cidade, e é esse o compromisso que assumimos” afirma Gilberto Cezar.

Os candidatos estão cumprindo uma agenda cheia com caminhadas e visitas a apoiadores apresentando as propostas para Canela.

Tolão compactua com Gilberto na felicidade de ser bem recebido por todos os lugares que têm ido. “Queremos fazer uma campanha limpa, apresentando nossas propostas, com a convicção de que nosso projeto é o melhor para Canela.”

A coligação “Canela vai vencer” une os partidos PSDB, PDT, Podemos, Cidadania e União Brasil e Republicanos.

Texto: Comunicação da Coligação