Nova equipe de basquete em cadeiras de rodas “Arcanjos da Serra” promove inclusão social na Serra Gaúcha

Um novo movimento está ganhando força na Serra Gaúcha, onde um grupo de atletas de Canela e Gramado está formando uma equipe de basquete em cadeiras de rodas. O time, que já conta com cadeiras e uniformes, pretende realizar uma partida de apresentação contra uma equipe de outra cidade, marcando um passo importante para a inclusão social de pessoas com deficiência na região.

O projeto é liderado pelo Professor Alex, técnico da equipe e idealizador da iniciativa. Alex tem uma vasta experiência no esporte, tendo trabalhado como treinador e professor na equipe de Novo Hamburgo de 2011 a 2020. Agora, concursado como professor em Canela, ele trouxe a ideia de desenvolver o basquete em cadeiras de rodas na cidade. Segundo ele, o objetivo é promover a inclusão em todos os ambientes, desde as escolas até os espaços públicos, e mostrar que o esporte pode proporcionar qualidade de vida e senso de pertencimento.

A equipe atual é composta por cinco atletas, mas o grupo está em busca de novos membros, não apenas de Canela e Gramado, mas também de cidades vizinhas como Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Três Coroas. Embora as cadeiras específicas para o jogo já tenham sido adquiridas por um valor de R$ 5 mil cada, elas ainda precisam ser pagas, e a equipe está em busca de apoio e patrocinadores para cobrir esses custos, além de materiais como bolas. Os uniformes patrocinados pelas empresas Guiapass e Canela Foto e Arte Ateliê, e o espaço para os treinos na AABB foram conseguidos por Estevan Blankenheim, que tem sido um importante apoiador da iniciativa.

A importância do esporte na vida desses atletas é evidente. Jonas, um dos jogadores, destacou que o basquete sempre o atraiu, mesmo antes de se tornar cadeirante, e que a prática do esporte trouxe uma significativa melhora em sua qualidade de vida. Cláudio, que ficou paraplégico há cerca de dois anos e meio, descobriu o basquete adaptado através de uma reportagem sobre o Professor Alex. Ele se sentiu imediatamente motivado a participar e afirma que o esporte trouxe mais leveza para sua vida. Já Guilherme reforça o poder transformador do esporte, afirmando que se sente mais ativo e considera essencial a continuidade das atividades.

Interessados em apoiar o projeto ou em participar da equipe podem entrar em contato com o Professor Alex pelo telefone (51) 98430-6005.