Patram recolhe animais domésticos em situação de maus tratos no centro de Canela

Na manhã de 19 de agosto de 2024, policiais militares do 2° Pelotão Ambiental de Canela, em uma operação conjunta com fiscais ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atenderam a uma denúncia de maus-tratos a animais domésticos no centro da cidade.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram três cães de porte médio, sem raça definida, em uma residência mantida em condições precárias. Os animais estavam em meio a sujeira, ratos mortos e seus próprios dejetos. Além disso, os vasilhames de água estavam completamente sujos, e um balde com restos de comida de vários dias era utilizado para alimentá-los.

Diante da situação, que configurava maus-tratos, os fiscais apreenderam os cães e os encaminharam ao Canil Municipal (CEMPRA). A PATRAM lavrou um Boletim de Ocorrência Policial contra o tutor dos animais, que foi identificado, mas não estava presente no local durante a ação.