Canela recebe Fogo Simbólico em cerimônia solene

Na última segunda-feira (19), a cidade de Canela foi palco de um importante momento cívico e cultural com a recepção do Fogo Simbólico, em frente ao Paço Municipal. A cerimônia, que reforça os valores de patriotismo e união, contou com a presença de autoridades locais, diretores e professores municipais, além do grupo de escoteiros ABAETÊ.

“Receber o Fogo Simbólico em nossa cidade é mais do que uma tradição, é um momento de reflexão sobre os valores que queremos perpetuar para as futuras gerações”, destacou o Secretário de Turismo, Gilmar Ferreira. Ele ainda ressaltou o papel fundamental da educação no desenvolvimento de cidadãos conscientes e comprometidos com o bem comum.

O evento também contou com a participação ativa dos escoteiros, que, com seus uniformes, representaram o espírito de disciplina e dedicação à comunidade. Os diretores das escolas municipais, por sua vez, reforçaram a importância de levar esses valores para dentro das salas de aula, integrando-os ao cotidiano dos alunos.

A cerimônia de entrega do Fogo Simbólico marca o início de uma série de atividades cívicas e culturais que ocorrerão na cidade ao longo da Semana da Pátria, com o objetivo de promover o engajamento da comunidade e o fortalecimento dos laços de cidadania.

A Prefeitura de Canela convida a todos os munícipes a participarem das celebrações, que terão continuidade nos próximos dias, culminando com o tradicional desfile de 7 de setembro, onde escolas, entidades e grupos locais terão a oportunidade de expressar seu amor pela cidade e pelo Brasil.

Fotos: André Fernandes

Texto: divulgação