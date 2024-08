Feijoada no Laje terá edição especial beneficente com Claudia Bartelle na Serra Gaúcha

Unindo gastronomia e solidariedade em um dos cenários mais deslumbrantes do país o tradicional evento apresenta cardápio assinado pela renomada chef Carla Pernambuco

A renomada Feijoada no Laje realizará uma edição especial solidária no próximo dia 31 de agosto, em parceria com a influencer gaúcha Claudia Bartelle. O evento ocorre no restaurante 1835 Carne e Brasa, o primeiro a operar no Kempinski Laje de Pedra, em Canela, e terá caráter beneficente, com toda a arrecadação destinada ao Bazar Claudia Bartelle & Friends, em apoio à Casa Madre Ana, instituição que acolhe pacientes em tratamento na Santa Casa de Porto Alegre. Os ingressos limitados podem ser adquiridos pelo Sympla.

A Feijoada no Laje representa o retorno de um dos eventos mais prestigiados pelos frequentadores do antigo hotel Laje de Pedra, que reunia hóspedes e visitantes desde a sua primeira edição em 1978. Com mais de 40 anos de história, o evento é reconhecido não apenas pela excelência gastronômica, mas também por promover encontros que integram a cultura gaúcha, boa música e convivência em um cenário deslumbrante, à beira do Vale do Quilombo, um dos pontos turísticos mais belos do Sul do Brasil.

O cardápio tem assinatura da chef gaúcha Carla Pernambuco, uma das figuras mais respeitadas da gastronomia nacional. Conhecida por sua trajetória de sucesso, que começou com a preparação de feijoadas no Soho, em Nova York, Carla trouxe para a Feijoada no Laje uma receita exclusiva, apresentando uma versão mais leve do tradicional prato brasileiro, com cortes nobres e acompanhamentos clássicos, como couve e torresmo, enriquecidos por seu toque sofisticado.

Na edição beneficente da experiência gastronômica, que ocorrerá no 31 de agosto, o valor de R$ 500,00 inclui feijoada em formato buffet, sobremesa, soft drinks e caipirinha. A Feijoada no Laje apoiará a 5ª edição do Bazar Claudia Bartelle & Friends, que será realizada no dia 12 de setembro, das 10h às 22h, no estacionamento do Shopping Iguatemi.

“É muito importante a ajuda e a união de todos. Nosso Bazar só cresce a cada ano porque realizamos uma grande corrente de solidariedade e de amor! Muito feliz em ver a movimentação liderada pelo Kempinski Laje de Pedra e 1835 Carne e Brasa na Serra Gaúcha para estar conosco. Esta é uma causa de todos nós”, destaca Claudia Bartelle.

Toda a renda arrecadada no bazar será destinada à Casa Madre Ana, um espaço que recebe familiares e pacientes vindos de todo o Rio Grande do Sul e de outros estados em busca de tratamento na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O local oferece refeições diárias, material de higiene pessoal, roupas de cama e banho, além de acompanhamento social e conforto espiritual.

FEIJOADA NO LAJE COM CLAUDIA BARTELLE

Data e Local: 31 de agosto de 2024, sábado, às 12h, no Restaurante 1835 Carne e Brasa, (Salão Vale do Quilombo)

Endereço: Rua das Flores, 222 – Canela – RS

Valor: R$500,00 por pessoa

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/feijoada-no-laje-com-claudia-bartelle/2586661?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com