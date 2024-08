Fins de Semana no Parque do Palácio apresenta atividades literárias no próximo sábado, em Canela

No próximo sábado, dia 24 de agosto, acontece a segunda edição do ciclo “Fins de Semana no Parque do Palácio”, iniciativa planejada para acontecer uma vez por mês até dezembro.

A programação tem foco na LITERATURA, repleta de atividades para toda a família, começando às 15:30. A primeira atração é a contação da história infantil “O Submarino Quadrado com seu periscópio listrado”, da autora Tatiane Takahashi Nunes, publicado em 2022 pela Editora Inteligênios e com ilustrações de Paula Kranz. “Meu livro aborda a biodiversidade do Bioma Amazônia, principalmente a fauna, porém, a ilustração traz uma segunda narrativa com os problemas ambientais que o Bioma vem sofrendo nos últimos anos, como as queimadas, expansão agrícola, mineração e lixo no leito do rio”, explica a autora.

Na sequência, todos estão convidados para o Piquenique Literário, com debate sobre a obra “Depois do último trem”, de Josué Guimarães, conduzido pelo Clube do Livro de Canela.

“O Clube existe há quase 13 anos, e este encontro será um dos mais especiais: teremos a ilustre presença da Adriana Guimarães, filha de Josué, falando do seu pai e também do seu encanto pelo Parque do Palácio”, destaca Fernando Gomes, leitor do Clube e um dos produtores do projeto do Parque.

A terceira atividade, prevista para 16h30, é novamente voltada aos pequenos. O cacique da aldeia Kógunh Mág, Maurício Salvador, fará a narração bilingue de seu premiado livro “A araucária e a gralha-azul: uma história dos antigos kaingang”. A história foi eleita a melhor de 2023 pela Academia Rio-Grandense de Letras e recebeu o selo de Altamente Recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil.

Ao longo da tarde os frequentadores serão estimulados a fazerem troca-troca de livros. “Você tem algum que já leu e adora, mas agora quer passar adiante para ele não ficar parado na estante? Essa é a hora! Vai poder ainda escolher alguma nova leitura pra levar pra casa”, sugere Amallia Brandolff, titular do segmento de Literatura do Conselho de Cultura de Canela, além de presidenta.

Para finalizar o dia, às 17h30 inicia uma atividade livre e interativa: Poesia ao pôr-do-sol, aberta a todos que desejarem ler qualquer poema, seja de sua autoria ou não.

O projeto Fins de Semana no Parque do Palácio tem apoio cultural do Reserva da Serra, Velha Laje Vinhos, Rissul Supermercado, MR Arquitetura da Paisagem, Panni e Empório Canela. Tem apoio de mídia da Rádio do Canella e é produzido pela Epuã Produções Culturais, Movimento é Arte e Bacanas Produções. É realizado pelo coletivo Amigos do Parque do Palácio, com financiamento da Lei Paulo Gustavo / Governo Federal.

Importante: Em caso de chuva ou dificuldades com o clima, a programação será adiada para data a definir. Verifique a confirmação do evento, no sábado pela manhã, no instagram @amigosparquepalacio