Lançamento do Documentário “A História do Teatro em Canela”

No último dia 17 de agosto, às 21h, o documentário “A História do Teatro em Canela” foi lançado oficialmente no canal do YouTube de Lisiane Berti.

A produção, que resgata a rica trajetória das Artes Cênicas em Canela desde a década de 1920, até os grandes festivais de teatro e bonecos, tem como objetivo preservar a memória cultural da cidade e garantir que o passado não seja distorcido ou simplesmente esquecido.

Viabilizado pelo edital 09/2023 da Lei Paulo Gustavo do município de Canela, o documentário oferece um panorama abrangente sobre o desenvolvimento do teatro na cidade e região, abordando sua importância histórica e o impacto que o movimento artístico canelense teve em diversas gerações.

Além do lançamento, como parte da contrapartida social do projeto, foi oferecida uma Oficina Gratuita de Jogos Teatrais para professores e interessados, que ocorreu na manhã do mesmo dia, das 9h às 12h, no Teatro Municipal de Canela. Ministrada pela atriz e diretora Lisiane Berti, a oficina foi uma oportunidade para educadores explorarem práticas teatrais para utilizarem em sala de aula, enriquecendo o aprendizado através das artes cênicas.

O documentário, agora disponível no YouTube, não apenas proporciona uma reflexão sobre o passado artístico de Canela, mas também serve como uma valiosa ferramenta pedagógica, permitindo que novas gerações conheçam e valorizem a rica herança cultural da cidade.

Assista ao documentário no canal de Lisiane Berti no YouTube e descubra o legado artístico que moldou Canela e continua a inspirar o futuro das artes na região.

Acesse aqui: https://youtu.be/xMuAwjN0m-A?si=OBusL9Iukk5xO4Wv