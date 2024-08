Prefeitura de Canela abre inscrições para seleção de estagiários

A Prefeitura de Canela está com inscrições para a seleção pública de estagiários. Os estudantes de nível médio, técnico e superior, com idade mínima de 16 anos, podem se inscrever no processo seletivo, que ocorre até 2 de setembro.

A seleção será realizada através de provas objetivas, que serão aplicadas online no dia 8 de setembro, às 15h. Os candidatos aprovados serão selecionados para estágios não obrigatórios remunerados, com o objetivo de suprir vagas existentes e formar cadastro reserva.

As inscrições devem ser feitas unicamente pela internet através do site do CIEE (www.cieers.org.br). O Posto de Atendimento do CIEE, em Gramado (Av. das Hortênsias, 2040, sala 06), realiza atendimento para auxílio nas inscrições online.

O edital completo está disponível no mural oficial da prefeitura, no site do CIEE-RS e no site oficial da Prefeitura de Canela (www.canela.rs.gov.br), onde também podem ser conferidas as vagas disponíveis, os requisitos e os valores das bolsas de estágio.

Para os candidatos que não possuem os equipamentos necessários para a realização da prova online, existe a possibilidade de solicitar o uso de equipamentos, disponibilizados pelo CIEE, conforme edital.

Mais informações: (54) 3282-5143.

