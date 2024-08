Traficante canelense é morto a tiros em Osório

Um homem foi morto a tiros, na noite desta terça (20), quando chegava de carro em um restaurante, localizado às margens da RS-389, a Estrada do Mar, na altura de Osório, junto com sua namorada, por volta das 20h20min.

Ele foi identificado como Renan Boff da Silva, de 32 anos, que já foi o principal traficante do Município de Canela. Ele estava em um automóvel Citroen e foi alvejado logo após estacionar no local, uma área movimentada.

Os criminosos chegaram ao restaurante em uma Chevrolet Tracker preta, possivelmente com placas clonadas, dispararam diversas vezes contra Renan, que morreu instantaneamente. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso. A namorada do traficante não foi atingida.

Renan havia sido preso diversas vezes e cumpria prisão domiciliar no litoral. Na busca por prender o criminoso e apreender patrimônio obtido com o crime, a Polícia Civil de Canela deflagrou diversas operações, denominadas Renânia, Rato de Banhado e Xeque-mate.

Muitas destas operações foram realizadas em Xangrilá, no litoral norte, onde ele residia atualmente, mas o traficante chegou a ser preso em Garopaba, no Estado de Santa Catarina, em março de 2021, quando vivia em uma casa de luxo, com um veículo Mercedes na garagem.

Foto: Reprodução