Artista canelense Kerolin comemora aniversário e lançamento de novo álbum no Spotify

A acordeonista Kerolin, natural de Canela, comemora seu aniversário hoje, dia 22 de agosto, com o lançamento de seu novo álbum no Spotify. O álbum, que conta com seis músicas, foi disponibilizado na plataforma no dia 13 de agosto.

Kerolin tem se destacado na cena musical regional com apresentações em eventos como a Semana Farroupilha de Canela e a Festa Colonial, onde se apresentou ao lado de renomadas bandas, como Os Atuais. Sua trajetória também inclui participações em eventos culturais na Estação Campos de Canella, onde misturou música com apresentações circenses, trazendo diversidade às suas performances.

A artista é conhecida pela parceria musical com seu pai, com quem frequentemente divide o palco. Juntos, têm se consolidado como uma dupla de destaque na música tradicionalista gaúcha. Além disso, Kerolin já participou do programa “Galpão Crioulo”.

O novo álbum de Kerolin pode ser ouvido no Spotify neste link.