Canela comemora a reinauguração do Colégio CNEC

Antigo prédio da COOPEC agora recebe o Colégio CNEC em Canela

Na quarta-feira (21), a cidade de Canela celebrou a reinauguração do Colégio CNEC (Campanha Nacional de Escolas da Comunidade). O evento contou com a presença de diversas autoridades locais, além de integrantes do sistema CNEC, como o presidente, vice-presidentes, diretores e colaboradores de várias cidades do estado.

A CNEC agora ocupa o antigo prédio da COOPEC, revitalizado para atender às novas demandas educacionais. Serão oferecidas aproximadamente 300 vagas, destinadas principalmente ao ensino infantil, ampliando as oportunidades de educação para as crianças do município.

Durante a cerimônia, além dos discursos, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer as novas instalações, que foram reformadas para criar um ambiente mais adequado e eficiente para alunos e colaboradores, e de participar de um coquetel de confraternização.