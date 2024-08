Festival Sabores de Canela inicia dia 4 de setembro com jantar de abertura no Grande Hotel 

Inicia no dia 4 de setembro a edição especial do Festival de Gastronomia e Cultura Sabores de Canela. O evento acontece de 04 à 15 de setembro com realização da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Canela) e Abrasel Hortênsias. O retorno do evento, que ficou quatro anos sem acontecer, une o setor empresarial e turístico com restaurantes, hotéis, pousadas e parques associados das duas entidades realizadoras.

O evento trará a integração entre gastronomia e cultura com protagonismo dos pratos e receitas com curadoria do curso de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul, além de atividades artísticas em todos os empreendimentos participantes com música, poesia, teatro, teatro de bonecos, estátuas vivas e artes visuais.

Os pratos criados para o evento, e que poderão ser conhecidos e provados nos empreendimentos participantes durante todo o período do Sabores de Canela, serão divulgados na próxima semana.

Outro momento importante do evento será o Encontro Memórias, Histórias e Sabores de Canela que ocorre no dia 12 de setembro no Auditório da UCS Canela e trará um resgate com historiadores, chefs, donos de restaurantes e amantes da gastronomia local que trarão relatos sobre a cultura e gastronomia de Canela ao longo das últimas décadas, destacando personalidades e estabelecimentos que marcaram época no setor. O evento terá mediação de Lisi Berti, atriz, diretora e empresária.

A cidade terá decoração temática com a identidade visual do evento e totens nas ruas para que os visitantes possam acessar a lista dos locais e receitas participantes. Já os personagens Chef Canelone e Chef Maria Risoto divulgarão o evento por todo período. O lançamento oficial do Sabores de Canela está marcado para o dia 26 de agosto na UCS.

Jantar de Abertura no Grande Hotel com chefs convidados

O Sabores de Canela inicia no dia 4 de setembro com um jantar de abertura, às 19 horas, que trará experiências gastronômicas no Grande Hotel Canela.

O jantar terá mesa de antepastos assinada pelo Grande Hotel Canela. Os chefs convidados Roberta Rech e Fernando Schimanoski apresentarão um menu com Entrada -Foccaccia tostada, tartar de filé curado, chimichurri e salada de folhas-, Primeiro Prato – Raviolis de moranga com queijo de cabra e fonduta de parmesão com tomatinhos desidratados-, e Prato Principal com uma costela 12 horas com molho de vinho, arepas de aipim e picles de cebola roxa. A sobremesa será assinada pelo Curso de Gastronomia da UCS e terá mil folhas de maçã ao creme inglês e praliné de avelãs.

O jantar será harmonizado com rótulos da Vinícola Jolimont. Os convites já estão sendo comercializados pelos valores de R$ 250,00 para público em geral e R$ 205,00 para associados Abrasel e ACIC.

Empreendimentos confirmam participação

Já estão confirmados no Sabores de Canela os seguintes empreendimentos: Velha Bruxa, Sabor e Flor, Empório Canela, Magnólia, La Estación, Pappardelle, Zê Arts, Panni, Restaurante dos Alemão, Leña Cafeteria, Capullo, Galangal, Eat+Kitchen, Containner Bistrot, Cafeteria É de Chocolate, Meu Pudim, Parque Terra Mágica Florybal, Alpen Park, Roda Canela, Blumen Hotel, Pousada Spa Don Ramon, Grande Hotel Canela, Pousada do Bosque, Estalagem Vila Suzanae Vila 505.

Mais informações e programação em @festivalsaboresdecanela.

O Sabores de Canela- Festival de Gastronomia e Cultura é realizado pela ACIC- Associação Comercial e Industrial de Canela e Abrasel Hortênsias.

Apresentação: Sicredi Pioneira e Sulgás. Patrocínio: UCS- Universidade de Caxias do Sul.

Apoio: Grande Hotel Canela, Restaurante Capullo

e Vinícola Jolimont.

