Gramado: Connection Terroirs do Brasil abrirá espaço para agroindústrias familiares

Rua Coberta receberá exposição de 51 produtores brasileiros com IG

A programação do Connection Terroirs do Brasil, que acontece no centro de Gramado entre os dias 28 e 31 de agosto, terá a participação de 10 agroindústrias familiares. O evento é direcionado a destacar a qualidade dos produtos originais, que tenham a característica, identidade e tradição do território onde são elaborados.

O Brasil possui 116 produtores certificados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e 51 deles estarão na cidade. A Rua Coberta vai receber uma exposição com comercialização de produtos ao público com espaço para as IGs e as agroindústrias. O Palácio dos Festivais terá uma grade de conteúdo com mais de 15 palestrantes, que irão abordar temas como o desenvolvimento do turismo a partir dos produtos de origem, a transformação de territórios, o valor global das produções locais, entre outros.

Das agroindústrias que participarão do Connection, cinco são de Gramado, duas de Nova Pádua, uma de Jaquirana, uma de Carlos Barbosa e outra de Bento Gonçalves. Estas produções familiares foram selecionadas por participarem do Programa Estadual da Agroindústria Familiar e possuem o Selo Sabor Gaúcho. Tal selo é uma marca de certificação dos produtos gaúchos provenientes de atividade familiar.

Um dos propósitos deste selo é oferecer produtos diferenciados, saudáveis e de qualidade, incentivando os arranjos produtivos locais e as cadeias curtas de comercialização, contribuindo para a permanência das famílias no campo.

“A nossa agroindústria tem que estar em todas as praças de Gramado, porque é a nossa essência, é de onde viemos”, disse a CEO do Connection, Marta Rossi.

“Entre todos os IGs do Brasil, mais de 50 estarão em Gramado. E vamos além disso, a gente coloca também a Agricultura Familiar. Vamos agregar no nosso evento os produtores que possuem o Selo Arte e o Selo Sabor Gaúcho para aumentar o status, potencializar esse produto para o Brasil e o mundo. Nós, enquanto Rossi e Zorzanello, somos uma plataforma de conexões”, acrescentou o CEO, Eduardo Zorzanello.

“A gente não vende só um produto, a gente vende história”, diz produtora

Roseli Scariot Wagner é responsável pela Agroindústria de Geleias da Família Wagner. A propriedade está na localidade de Linha Quinze, no interior de Gramado, e produzir geleias é uma herança familiar. A legalização junto aos órgãos reguladores ocorreu há pouco mais de quatro anos e logo em seguida já adquiriu o Selo Sabor Gaúcho.

Roseli confirma que a regularização foi um divisor de águas especialmente para a comercialização dos produtos. “Abriu muitas portas, tornou o negócio mais profissional e despertou um olhar diferente das pessoas”, confirma.

Roseli atua sozinha na produção das geleias, já para os cuidados com as frutíferas ela conta com suporte de quatro familiares. Atualmente são produzidas em média 300 unidades por mês de geleias com 130g e 210g, em 12 sabores, incluindo abacaxi com pimenta e framboesa com pimenta. Nos doces, as frutas vermelhas são as mais procuradas pela clientela.

A regulamentação garante o olhar atento do Sebrae, da Emater, Senar e Secretaria Municipal de Agricultura, que verificam periodicamente a produção. Agroindústria dispõe de suas geleias na Casa do Colono, junto à Praça das Etnias, em restaurantes de Gramado, e também remete para clientes de outros estados.

“Participar de eventos como o Connection nos dá a possibilidade de conexão com outros mercados. A gente não vende só um produto, a gente vende história, e é muito importante conhecer outros produtores e trocar experiências. É isso que nos proporciona eventos como esse. Nossa expectativa está bem elevada e estamos muito contentes com o convite”, declarou Roseli.

Vanderlei Marschner produz biscoitos, cookies e waffles. Para ele, expor seus produtos no Connection é uma oportunidade única. “É um evento que proporciona um momento de troca de experiências com outros empreendimentos. Além de nos conectar com pessoas de todo o Brasil, também nos aproxima com um público que busca produtos e experiências diferenciadas, genuínas e de qualidade. O evento ganha ainda mais importância para nós neste momento, pois recentemente fomos muito impactados com os eventos climáticos e estamos retomando as nossas atividades”, destaca.

AGROINDÚSTRIAS PARTICIPANTES

Marschner Sabores: Biscoitos, cookies e waffles (Gramado)

Laticínio Ruppenthal: Queijo, doce de leite e iogurte (Gramado)

Produtos Coloniais Klemann: Doces em calda e raiz forte (Gramado)

Benvic Sucos e Vinhos: Suco e vinhos orgânicos (Gramado)

Geleias Família Wagner: Geleias (Gramado)

Apicultura do Máximo: Mel e própolis (Jaquirana)

Salumeria Smiderle: Copa e salame (Nova Pádua)

Lonore Destilados: Destilados (Nova Pádua)

Vinícola Videira Carraro: Vinhos, espumante e suco (Bento Gonçalves)

Zampa Grigia Embutidos Artesanais: Embutidos diferenciados (Carlos Barbosa)

SAIBA MAIS – O Connection Experience 2024 acontece de 28 a 31 de agosto, em Gramado com o tema Terroirs do Brasil. Serão palestras, feira de expositores, circuito gastronômico e aulas show de culinária para fomentar novos negócios a partir dos produtos de origem do Brasil. A credencial permite acesso gratuito em mais de 10 parques temáticos da região.

O evento é realizado pela Rossi & Zorzanello com correalização do SEBRAE.

