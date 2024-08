O Trem e Suas Viagens: Exposição de contos inspirados por alunos do UCS Sênior na Estação Campos de Canella

Mais uma exposição está disponível ao público na Estação Campos de Canella – A Rua Coberta de Canela, diariamente, das 10 às 22 horas, até o dia 10 de outubro. Realizada a partir do Curso Escrevendo Narrativas Breves, do Programa UCS Sênior, é uma coleção de contos escritos pelos talentosos alunos e representa uma celebração das jornadas, tanto reais quanto imaginárias, que os trens inspiram em nossas mentes e corações. Os contos apresentados são fruto de muita dedicação e criatividade sendo que cada aluno trouxe sua perspectiva única sobre o tema, explorando diferentes gêneros, estilos e emoções. Alguns contos transportam-nos para paisagens idílicas, enquanto outros nos levam a reflexões profundas sobre a vida e o tempo.

“Esperamos que, ao embarcarem nesta leitura, vocês se permitam viajar pelas páginas e vivenciar as aventuras e sentimentos que cada história oferece”, ressalta a professora Bel Porazza. “Que os trilhos destas narrativas os conduzam a novos mundos e que cada parada seja uma descoberta encantadora. Apreciem a leitura e boa viagem!”, salienta.

Os alunos autores são: Clayton Raymundo Oppitz, Helena Maria Domeneghini, Ilma Neumann Potrich, Ivone Renck, Janete Thomas Prinstrop, Lia Regina Schuch Pressi, Liana d’Abreu, Lilian Amaral, Marcia Hillebrand Alexandrini, Maria Isabel Costa da Silveira, Maria Lúcia Castilhos Zanatta, Marta Schneider da Silva, Mauren Lúcia Tezzari, Neusa Maria dos Santos, Rosana da Silveira, Tânia Maria Garbelini e Marisa Prates.

A realização é da UCS Região das Hortênsias e o agente cultural S&S Cultura Turismo e Eventos. A exposição “O Trem e Suas Viagens” é mais uma ação integrante do projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo.

ESCREVENDO NARRATIVAS BREVES

Objetivo do curso: consiste na criação de minicontos a partir de análises de obras de escritores, permitindo ao participante experimentar a escrita de forma inovadora, tendo como tema/título propostas diferenciadas de construção de textos.

Pré-requisitos: Ter mais de 50 anos

Modalidade: online (Google Meet)

Duração: semestral

Horário: 14h às 16h às segundas-feiras

Profa. Maria Isabel Porazza Mendes: Formação de Escritores – Prof. Luis Carmelo, Lisboa, Portugal. Autora de livros: Contra o Vento, Atrás das Cortinas e O Peso do Silêncio, No Tempo de Tomar um café. Integrante do Colectivo Internacional Minificción.

