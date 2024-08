4ª edição da Copa Gramado Laghetto terá oito equipes

Com oito equipes participantes, a 4ª edição da Copa Gramado Laghetto de futebol sub-16 vai movimentar os complexos esportivos do município a partir do dia 27 de setembro. Flamengo, Juventude, Internacional e Atlético MG compõem a chave A. na chave B estão o Grêmio, Gramadense, Athetico PR e o Once Caldas da Colômbia, primeiro time internacional a participar do campeonato.

Confira a programação da competição

1ª Rodada – 27/09 – Sexta-feira

Local: Vila Olímpica da Várzea Grande

9h15: Once Caldas X Gramadense

11 horas: Flamengo X Atlético MG

14 horas: Internacional X Juventude

15h45 Grêmio X Athlético PR 2ª Rodada – 28/09 – Sábado

Local: Complexo Esportivo Ernesto

Volk (Ernestão) no bairro Piratini

9h15: Juventude X Flamengo

11 horas: Grêmio X Once Caldas

14 horas: Athlético PR X Gramadense

15h45: Atlético MG X Internacional 3ª Rodada – 29/09 – Domingo

Local: Vila Olímpica da Várzea Grande

9h15: Gramadense X Grêmio

11 horas: Atlético MG X Juventude

14h: Flamengo X Internacional

15h45: Athlético PR X Once Caldas