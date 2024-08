Brigada Militar de Canela realiza palestra na Escola Severino Travi

120 alunos participaram do encontro sobre o combate à violência doméstica

Na quarta-feira (22/08) a Brigada Militar de Canela, dentro das ações da Operação Shamar e do Agosto Lilás, com ênfase no combate ao crime de violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio, realizou uma palestra para 120 alunos, da Escola Severino Travi, no Bairro Distrito Industrial.

A palestra foi ministrada pelo o Soldado Jeferson Secco Oliveira com o objetivo de informar e conscientizar, não apenas os alunos, mas a comunidade escolar, sobre a importância do combate à violência doméstica, promovendo a compreensão dos direitos, oferecendo suporte e informações úteis aos participantes, visando a redução dos índices criminais. Ainda, buscar criar nas escolas um ambiente de conscientização e prevenção desde cedo, capacitando os alunos a se tornarem agentes de mudança em suas famílias e comunidades.

No encontro o Policial Militar destacou o que é violência contra mulher, violência doméstica, tipos e ciclo de violência, fatores de risco e proteção, os sinais e as formas de prevenção, além dos recursos disponíveis para buscar ajuda e apoio para sair da situação de violência. Ainda explicado o que são as medidas protetivas de urgência e o trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar na região.