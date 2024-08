Espetáculo Acuarela Del Sur pincela sonoridades da música pampeana

Com entrada franca, espetáculo une Lucio Yanel e Grupo de Cordas da UCS em nova temporada na Serra Gaúcha a partir deste domingo, 25 de agosto, no UCS Teatro

Lucio Yanel, mestre da música pampeana, pensou no espetáculo Acuarela Del Sur como um momento de mostrar a sonoridade desse gênero. Para dar nuances a essa paleta de sons, se uniu ao Grupo de Cordas da UCS no espetáculo que, depois de uma temporada em 2018, é retomado neste domingo, dia 25 de agosto, às 18h, no UCS Teatro, abrindo uma série de apresentações que passará pelas cidades de Bento Gonçalves, Vacaria e Canela. A entrada é franca, sem necessidade de retirada de ingresso.

Acuarela Del Sur é um mosaico musical do continente sul-americano, espetáculo carregado de ritmos e sotaques em que se misturam zambas, chacareras, chamamés, milongas e tangos. A proposta também está ancorada nos conceitos de ancestralidade, herança e hereditariedade trazidos à contemporaneidade. Para tanto, estarão no palco Lucio Yanel, referência no violão pampeano, e o Grupo de Cordas da UCS com sua formação que contempla violinos, violas, violoncelos e contrabaixos.

O repertório do espetáculo inclui músicas autorais de Yanel, algumas dedicadas a outros artistas, como Yamandu Costa (Dois Tempos) e Maria Luísa Rodriguez (Lucy), e o clássico do folclore andino El Condor Pasa (considerado o hino não oficial dos povos da América Latina). A seleção de peças musicais buscou traçar um panorama da identidade cultural e das referências à música feita no Rio Grande do Sul e em países vizinhos como Argentina, Uruguai e Paraguai. Os arranjos são assinados pelo músico Daniel Sá.

Figura reverenciada por sua trajetória artística, Lucio Yanel é violonista, compositor, ator e folclorista. É um investigador, estudioso, que em mais de 40 anos de carreira percorreu a América do Sul pesquisando formas, sons e ritmos, formando uma obra que oferece significativa contribuição à cena cultural. Considerado pelos críticos e acadêmicos da área musical como o violonista mais importante de todos os tempos no Rio Grande do Sul na área folclórica, é um ícone das bases que sustentam a musicalidade gaúcha.

A realização do espetáculo é do Ministério da Cultura, Lions Clube de Caxias do Sul Educação e Cultura – LionsEduC e Universidade de Caxias do Sul. O projeto tem financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio de Metalúrgica Buzin, Ferrolan, Grupo Baw, Mebrafe, Perfilisa, Multiflon e HD Parts.

Temporada Acuarela Del Sur

Canela

Quando: 3 de outubro, às 20h

Onde: auditório do Campus da UCS na Região das Hortênsias

Entrada Franca, sem necessidade de retirada de ingressos

Repertório

1 – Medley Pampeano

2 – Al Tranquito de Monona (Chamarrita, ritmo vindo dos Açores que, embora sofrendo alterações na sua formatação, se fixa no Brasil, quase que especificamente no RS)

3 – Milonga para Don Ventura (Milonga é um ritmo que nasce no Pampa Argentino e se espalha pelos cantores e “guitarreiros” no final do século 19, ocupando um lugar importante na musicalidade do RS)

4 – Sonho de Ayelen (Cantiga de ninar comum ao folclore dos povos da Região Noroeste da Argentina. Enquadra-se nos ritmos denominados de Vidala)

5 – Pôr do Sol (Cantiga/Valsa)

6 – Dois Tempos (Tango dedicado a Yamandu Costa)

7 – Lucy (Valsa romântica, homenagem póstuma a Maria Luísa Rodriguez)

8 – La Linda (Chacarera)

9 – La Cara de Pedro (Chamamé)

10 – Porá Demas (Chamamé)

11- Cuiaba (Polca)

12 – Pantanal (Polca)

13 – El Condor Pasa (Folclore Andino)