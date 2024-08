Caxias do Sul inaugura escola de negócios para executivos e empreendedores

Árete é nova opção na Serra Gaúcha para formação empresarial e executiva

A Árete Escola de Negócios é a mais nova opção para empresários da Serra Gaúcha que buscam formação empresarial e executiva para aplicar na rotina das empresas. O nome vindo do grego, significando excelência, transmite seu propósito ao oferecer uma educação diferenciada sobre negócios, pessoas, performance e networking, com foco no empreendedorismo e envolvimento em questões práticas que se refletem no dia a dia das empresas.

De acordo com Fabíola Saretta, diretora executiva da Árete, a escolha da sede da escola ser em Caxias do Sul (RS) é apropriada por conta do município ser um importante polo industrial do Brasil e segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) no Rio Grande do Sul, fazendo parte de uma região estratégica e com amplo potencial.

“Nosso objetivo é preparar lideranças capazes de construir negócios sólidos e sustentáveis em um cenário global, preparando novas gerações de executivos e empreendedores”, explica Fabíola, que possui graduação em Direito e MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), Gestão Empresarial pela FGV e Gestão de Alta Performance pela Fundação Dom Cabral, além de formação como Conselheira de Administração e Comitês de Pessoas e Cultura pelo IBGC.

Atualmente, a escola disponibiliza dois programas na modalidade Executive Program, voltado a empresários, sucessores e executivos. A opção Turma Aberta é direcionada a todos os segmentos, o que a torna muito interessante, tendo em vista ser um hub multi setorial, permitindo que o empreendedor tenha insights de outros setores da economia ou outros ramos de negócio. São nove módulos, estruturados por eixos que contribuem para uma visão sistêmica e estratégica das empresas, abordando cenários econômicos e tendências, gestão estratégica e financeira do negócio, mercado e clientes, governança, sucessão, mercados, produtividade e gestão lean, governança, sucessão e ESG, entre outros conhecimentos exigidos no mundo corporativo.

Outra opção é o Executive Program para a Cadeia Produtiva Moveleira, voltada para o setor moveleiro/madeireiro e tratando de temas importantes para o segmento, como rede de lojas, exportação e e-commerce, entre outros. Ambos estão com inscrições em andamento para turmas de até 25 alunos.

O Executive Program será sediado na Casa Valduga, localizada no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), representando como o contexto e o ambiente de aprendizagem são levados em consideração e fazem parte do DNA da Árete. A próxima turma iniciará em setembro de 2024, já contando com diversos empresários da Serra Gaúcha inscritos.

A Árete oferece, ainda, programas In Company, com metodologia próxima ao Executive Program, porém contando com o diferencial de ser realizado diretamente dentro da organização, sob medida e com flexibilidade para atender às necessidades de aprendizado conforme as especificidades de cada empresa, proporcionando um direcionamento mais eficaz à execução a longo prazo.

Há também um programa de Mentoria para Sucessores, voltado a preparar a próxima geração de líderes empresariais a partir de uma abordagem personalizada. Para 2025, a intenção é lançar a escola para todo o estado, apresentando esse modelo de formação às empresas e identificando outras necessidades. “Queremos oferecer cursos de curta duração, assim como vários outros produtos relacionados a gestão e sucessão, que é um ponto crítico para qualquer organização”, afirma a diretora executiva. Já a partir do próximo ano, a escola vai disponibilizar um catálogo de cursos on-line, respondendo às necessidades do mercado.

Um modelo validado no mercado

O projeto de uma escola para formar executivos de alta performance nasceu em 2020, quando o primeiro evento relacionado ao Executive Program foi oferecido, em conjunto com a UCS, então parceira do programa. Chamado Conexão 2021, foi em formato on-line e contou com a participação de CEOs de empresas brasileiras. Em 2021, as aulas se iniciaram também remotamente e, após, os encontros passaram a ser presenciais, proporcionando mais networking. Tanto essas edições realizadas quanto os programas In Company validaram o modelo, abrindo caminho para a criação da Árete Escola de Negócios. Com mais de 100 empresários e executivos nessas sete edições, foram abertas cinco turmas do Executive Program e duas do In Company. No corpo docente estão professores convidados com formação acadêmica, como doutores, mestres e especialistas, executivos e ex-executivos nacionais e internacionais, de vários segmentos e com sólida experiência e presença no mercado, permitindo discussões práticas e aplicáveis sobre gestão. Entre os pontos altos dos programas estão o contexto e o ambiente de aprendizagem oferecidos, o networking, a ampliação da visão de negócios dos empresários e, ainda, a possibilidade de geração de novos negócios.

Saiba mais sobre o trabalho da instituição acessando o site da Árete Escola de Negócios e também pela @areteescoladenegocios em suas redes sociais: Facebook, Instagram e LinkedIn.

