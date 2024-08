Debate dos Candidatos a Vice-prefeito: Participe Enviando Suas Perguntas

Evento será transmitido ao vivo, a partir das 20h de quinta (29)

Nesta quinta-feira, 29 de agosto, a Folha de Canela realizará mais um importante debate eleitoral, desta vez com os candidatos a vice-prefeito de Canela. O evento seguirá o mesmo formato que consagrou o debate com os candidatos a prefeito, realizado no dia 21 de agosto, que foi um sucesso absoluto.

Os cinco candidatos a vice-prefeito de Canela já confirmaram participação.

A parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), através do Campus das Hortênsias, foi fundamental para o êxito do primeiro debate, que já ultrapassou a marca de 20 mil visualizações e 10 mil comentários nas redes sociais. Esses números expressivos demonstram o interesse da comunidade em conhecer as propostas e avaliar o preparo dos candidatos que concorrem ao comando do município.

Assim como no primeiro debate, a Folha de Canela abre espaço para que entidades e leitores enviem suas perguntas, que serão lidas durante o evento. Esta é uma oportunidade valiosa para a população participar ativamente do processo eleitoral, contribuindo com questões que consideram relevantes para o futuro de Canela.

As perguntas podem ser enviadas para o e-mail folha@folhadecanela.com.br ou via WhatsApp para o número (54) 3094-3808. Não perca a chance de fazer sua voz ser ouvida e de participar deste momento decisivo para a nossa cidade.