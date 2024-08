Dreamland Museu de Cera de Gramado Anuncia Personagem de Cera de Luísa Sonza!

Uma novidade incrível está chegando ao Dreamland Museu de Cera de Gramado! A talentosa Luísa Sonza terá sua própria estátua de cera, e a notícia já está dando o que falar! O pedido surgiu durante um conversa animada entre Elodir Corrêa, diretor do Grupo Dreams e da Pixel Fotografias, e a cantora, logo após seu show na Expointer. E, claro, Luísa adorou a ideia e deu o sinal verde!

Essa homenagem faz parte de uma ação especial do museu para reconhecer aqueles que fizeram a diferença no Rio Grande do Sul, especialmente durante as enchentes de 2024. E quem melhor para abrir essa série de homenagens do que a nossa querida Luísa Sonza?

O Dreamland, que já conta com mais de 100 personagens incríveis, está ainda mais emocionante com essa nova adição! Com mais de oito atrações imperdíveis em Gramado e Canela, o Grupo Dreams segue encantando visitantes de todos os cantos. E, claro, um agradecimento especial vai para Alberi Júnior, o famoso Beri Gramado, por sempre conectar as maiores celebridades com as atrações do grupo. O personagem de Luísa Sonza será mais um motivo para você visitar o museu e se encantar!

https://grupodreams.com.br/@dreamlandgramado

Foto: Divulgação

Ascom Grupo Dreams