Fábio Porchat retorna ao estado com a turnê “Histórias do Porchat”

Em uma parceria da LUNE Produtora e Sayd Produções, “Histórias do Porchat” será apresentado em Passo Fundo (Gran Palazzo) no dia 5 de setembro; em Novo Hamburgo (Teatro Feevale) no dia 6 de setembro; em Canoas (Centro de Eventos ParkShopping) no dia 7 de setembro; em Caxias do Sul (Teatro UCS) no dia 8 de setembro, em Santa Maria (Centro de Eventos Morotin) no dia 22 de novembro e em Gramado (Sociedade Recreio Gramadense) no dia 24 de novembro. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo Minha Entrada ou Blueticket, no caso de Novo Hamburgo.

“Histórias do Porchat” traz um apanhado de suas aventuras pelo mundo. Ao longo de suas inúmeras viagens, Fábio acumulou experiências únicas, desde encontros com gorilas em safáris africanos até situações hilárias como uma massagem quase erótica na Índia e uma improvável dor de barriga no Nepal. Essas vivências se transformam em combustível para uma apresentação cheia de humor e descontração.



Em um período marcado por desafios e incertezas, Fábio Porchat propõe uma fuga divertida e relaxante. A ideia do espetáculo é oferecer ao público momentos de leveza, aliviando a pressão dos últimos anos de pandemia através de risadas contagiantes. Afinal, rir é sempre um ótimo remédio.

Para quem busca uma experiência única e um espetáculo que transcende fronteiras culturais, “Histórias do Porchat” é a escolha perfeita. Uma noite de entretenimento inigualável, repleta de histórias que ficarão gravadas na memória e nas risadas compartilhadas.

FICHA TÉCNICA:

Texto, direção e atuação: Fábio Porchat

Cenógrafo: José Dias Iluminador: Aurélio de Simoni

Figurinista: Roberta Tozato

Produção: Sergio Sayd

05/09 – Passo Fundo/RS (Gran Palazzo)

06/09 – Novo Hamburgo/RS (Teatro Feevale)

07/09 – Canoas/RS (Centro de Eventos ParkShopping)

08/09 – Caxias do Sul/RS (Teatro UCS)

22/11 – Santa Maria/RS (Centro de Eventos Morotin)

24/11 – Gramado/RS (Sociedade Recreio Gramadense)

