Final de semana foi de audições para o espetáculo “O Grande Desfile de Natal”

E no próximo sábado (31) e domingo (01) prosseguem as audições para atores, atrizes e figurantes

A direção e coreógrafos do espetáculo “O Grande Desfile de Natal – Uma Noite Mágica”, uma das grandes atrações do 39º Natal Luz de Gramado promoveu no final de semana uma audição para seleção de bailarinas e bailarinos, patinadoras e artistas circenses.

Foram 101 inscritos para bailarinas e 58 inscritos para patinadoras e circenses.

No próximo final de semana as audições prosseguem. No sábado, dia 31 de agosto, acontece a seleção para adolescentes e crianças nas modalidades de atores e atrizes. No domingo, dia 1º de setembro serão as audições também para atores e atrizes, porém na modalidade adulta. Nos dois dias também serão selecionados figurantes para o espetáculo. Lembrando que a idade mínima para a audição é de 8 anos.

Serão um total de 37 apresentações durante o Natal Luz. A direção do Grande Desfile informa que não será oferecido transporte para os selecionados durante o período de ensaios e apresentações. Os ensaios dos grupos irão acontecer em finais de semana e os ensaios gerais serão definidos os dias e horários.

A avaliação está sendo feita pela direção e coreógrafos do espetáculo.

DATAS E HORÁRIOS DAS AUDIÇÕES

As datas e horários que irão ocorrer as audições no próximo final de semana são os seguintes:

– Ator/Atriz – adolescente e criança – 31 de agosto – sábado – 9 horas.

– Figurantes – adolescente e criança – 31 de agosto – sábado – 13 horas.

– Ator/Atriz – adultos – dia 1º de setembro – domingo – 9 horas.

– Figurantes – adultos – dia 1º de setembro – domingo – 13 horas.

Todas audições serão realizadas no Expogramado e será obrigatório apresentar documento de identificação.

24_08_2024_39Natal Luz de Gramado – Audicoes do Grande Desfile. Foto Cleiton Thiele/SerraPress 24_08_2024_39Natal Luz de Gramado – Audicoes do Grande Desfile. Foto Cleiton Thiele/SerraPress 25_08_2024_39Natal Luz de Gramado – Audicoes do Grande Desfile. Foto Cleiton Thiele/SerraPress

FICHA DE INSCRIÇÃO

Os interessados para participar das inscrições precisam acessar e baixar o arquivo, preencher a ficha e encaminhar somente pelo e-mail específico de cada modalidade que está descrito no final da ficha de inscrição conforme a atividade escolhida. Basta acessar e baixar o arquivo: https://natalluzdegramado.com.br/audicoes-o-grande-desfile-de-natal/

O 39º Natal Luz de Gramado acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025 e é apresentado pelo Bradesco. A hospedagem oficial é da Laghetto e o apoio é da RBT Internet. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

Fotos – Cleiton Thiele/Natal Luz