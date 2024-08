“Memórias de São Francisco de Paula” tem pré-estreia sábado no Parador Hampel

Exibição do documentário sobre a primeira hospedagem da Serra Gaúcha será aberta ao público, às 18h. Ingressos gratuitos podem ser solicitados no sympla.

O último dia do mês do patrimônio cultural no Rio Grande do Sul será de festa e muitas lembranças no Parador Hampel, em São Francisco de Paula. O hotel, aberto em 1899 por Franz Joseph Rudolph Hampel, vai exibir sábado (31) o documentário “Hampel, 125 anos” sobre a história da hospedagem mais antiga da Serra Gaúcha, produzido pelo projeto de educação patrimonial Memórias de São Francisco de Paula.

A exibição será às 18h, na Sala de Chá do hotel centenário. Os ingressos gratuitos podem ser garantidos na plataforma Sympla. O público poderá curtir a propriedade a partir do meio-dia, no almoço “Alemão do Hampel”, servido no restaurante Ana Terra, mediante reservas pelo (54) 99692-9717.

O documentário de 30 minutos é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio cultural do Parador Hampel e da produtora aDiáspora. A obra conta a história do imigrante nascido em Viena, que subiu a Serra para instalar a sua Quisisana Pensão Hampel. Frequentadores, administradores, trabalhadores e especialistas lembram o que torna o local um patrimônio cultural que inaugurou a hospitalidade na Serra Gaúcha e ajudou a construir a identidade do município e da região.

Serviço:

O que: pré-estreia documentário “Hampel, 125 anos” e almoço Alemão do Hampel.

Onde: Parador Hampel (Rua Boca da Serra, 455, Remanso Indianópolis, São Francisco de Paula)

Quando: sábado, 31 de agosto, 18h

Quanto: sessão gratuita. O almoço alemão, das 12h30 às 15h30, com menu degustação 25 pratos (R$150).

Reservas: (54) 99692-9717 ou pelo e-mail reservas@paradorhampel.com

Saiba mais:

O Memórias de São Francisco de Paula

O projeto é dirigido pela jornalista Lúcia Pires, que neste episódio conta com o artista visual Luís Ferreirah, CEO da aDiáspora Films, e da editora Débora Anttuart. A etapa do projeto conta ainda com visitas guiadas ao Hotel e palestras.

Em 2020, três bens culturais do município foram abordados (Cavalinho Branco e Lago São Bernardo, o centenário Colégio José de Alencar e o cinema Serrano, no distrito de Cazuza Ferreira) em três documentários, Rodas de Memórias e um Livro, com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do Pró-cultura RS FAC Educação Patrimonial – Fundo de Apoio à Cultura, com realização da prefeitura. O documentário Hampel, 125 anos será publicado junto ao conteúdo do projeto @memoriasdesaochico no canal do YouTube Viva São Chico , com tradução para libras.

O Parador Hampel, um patrimônio cultural

Hotel centenário, bem patrimonial de São Francisco de Paula, é catalogado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grando do Sul IPHAE. Foi inaugurado em 1899 como hospedagem. Está instalado em uma área de 44 hectares de mata nativa preservada, com floresta de araucárias, seis cachoeiras e um lago.

O Alemão do Hampel

Em uma homenagem ao seu fundador Joseph Hampel, o Restaurante Ana Terra apresenta aos sábados um menu alemão, servido das 12h30 às 15h30. A atração é um verdadeiro banquete servido em quatro etapas: da abertura à entrada, passando pelos pratos principais e chegando à sobremesa. Tudo é servido no centro da mesa, para compartilhar, e reposto ao gosto do cliente. São mais de 25 pratos. Valor por pessoa R$ 150. Crianças de 0 a 6 anos, cortesia e de 7 à 12 pagam R$75.