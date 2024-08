35ª Oktoberfest de Igrejinha inicia venda de ingressos nos pontos físicos

Entradas também seguem disponíveis pelo site oficial

A partir dessa segunda-feira (26), a comunidade já pode garantir ingressos para a 35ª Oktoberfest de Igrejinha em mais de 50 pontos de venda físicos espalhados por diversas cidades do Rio Grande do Sul. As entradas estão à venda nas lojas Benoit de vários municípios do estado, além de outros locais específicos no Vale do Paranhana e na Serra Gaúcha. Os ingressos também seguem disponíveis para venda através do site oficial do evento: www.oktoberfest.org.br.

O público encontra os ingressos nas lojas Benoit de: Alvorada, Bento Gonçalves, Bom Princípio, Cachoeirinha, Campo Bom, Canela, Canoas, Capão da Canoa, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, Feliz, Gramado, Gravataí, Guaíba, Igrejinha, Ivoti, Montenegro, Nova Hartz, Nova Petrópolis, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo em Canudos e no Centro, Osório, Parobé, Portão, Porto Alegre no Passo da Areia, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, São Leopoldo na Scharlau e no Centro, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Torres, Tramandaí, Três Coroas e Viamão.

Em Igrejinha, as entradas ainda podem ser adquiridas em outros locais: Dedal Aviamentos, Imobiliária Janete Bergamo Imóveis, Pexinxa, Super Lanz e na ASPUMI – Associação dos Servidores Públicos Municipais de Igrejinha. Já em Três Coroas, também estão disponíveis no Pexinxa e na ASMUTC – Associação dos Servidores Municipais de Três Coroas. Além disso, os ingressos estão disponíveis nos Sindicatos dos Municipários de diversas cidades da região: Canela, Gramado, Nova Hartz, Parobé e Taquara. Os endereços dos pontos de venda estão no site: www.oktoberfest.org.br/pontos-de-venda.

Todos os ingressos são de acesso individual, válidos para um único dia. A festa ainda oferece espaços especiais, como Camarote e Área Vip.

Confira abaixo a relação dos ingressos disponíveis no momento:

· 11 de outubro (sexta-feira)

Ingresso Normal: R$ 36,00 (lote 1) | Camarote: (Esgotado) | Área VIP: (Esgotado)

· 12 de outubro (sábado)

Ingresso Normal: R$ 25,00 (lote 1) | Camarote: R$ 240,00 (lote 1)

· 13 de outubro (domingo)

Ingresso Normal: R$ 36,00 (lote 1) | Camarote: R$ 400,00 (lote 2) | Área VIP: R$ 180,00 (lote 3)

· 18 de outubro (sexta-feira)

Ingresso Normal: R$ 36,00 (lote 1) | Camarote: R$ 400,00 (lote 2) | Área VIP: R$ 150,00 (lote 2)

· 19 de outubro (sábado)

Ingresso Normal: R$ 25,00 (lote 1) | Camarote: R$ 280,00 (lote 1) | Área VIP: R$ 80,00 (lote 1)

· 20 de outubro (domingo)

Ingresso Normal: R$ 55,00 (lote 1) | Camarote: (Esgotado) | Área VIP: (Esgotado)

Sobre a festa: a 35ª Oktoberfest de Igrejinha acontecerá de 11 a 20 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings. Neste ano, entre os shows nacionais confirmados estão nomes como: Ana Castela, Jorge & Mateus, Thiaguinho, Hugo & Guilherme, Papas da Língua e Tenente Cascavel. Além disso, seguindo a parceria de dois anos firmada em 2023, o chopp oficial é da Eisenbahn e as bebidas não alcoólicas são da Coca-Cola.

SERVIÇO

Evento: 35ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 11 a 20 de outubro de 2024

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br e nos pontos físicos de venda, que podem ser consultados no site. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia, com lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos. Valores abaixo sem a taxa da Ticket Mais:

Pista – 1º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 36,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 25,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 36,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 55,00

Pista – 2º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 55,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 40,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 55,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 70,00

Realização: Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest)

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Calçados Beira Rio, Mili, Piccadilly, Usaflex, Ambiente Verde, Benoit, SICOOB, Sicredi, Banrisul, Bebecê, Orquídea, Madeiras Status e Tintas Killing.

Apoio: PrefeituraMunicipal de Igrejinha, Bar Fácil, CTA Internet e Unimed Encosta da Serra.

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais