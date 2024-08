35ª Oktoberfest de Igrejinha leva música e diversão para a Expointer

Comitiva de 50 pessoas visitou o primeiro dia do evento no último sábado (24), divulgando as festividades que acontecem em outubro no Parque de Eventos Almiro Grings, em Igrejinha/RS

A menos de 50 dias para a 35ª Oktoberfest de Igrejinha, a Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) já iniciou as ações de divulgação da festa, que acontece entre os dias 11 e 20 de outubro no Parque de Eventos Almiro Grings. Com uma comitiva de mais de 50 pessoas, a entidade participou, no último sábado (24), da 47ª Expointer, onde distribuiu cerca de 7 mil folders para o público presente. Ao som de muita música germânica, o grupo divertiu os visitantes, convidando-os a vivenciar a maior festa comunitária do Brasil.

“A Expointer está sempre no nosso radar por ser um ícone de festividades no Rio Grande do Sul, reunindo entidades e empresas da maior força do RS, a agroindústria”, destaca o presidente da Amifest, Egon Wallauer. Ele explica que a visita ao Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS, contou com o apoio da Secretaria de Turismo (SETUR) e foi marcada por uma calorosa receptividade tanto do público quanto dos organizadores.

Liderado pela Rainha Roberta Klein e as Princesas Tainá dos Santos e Daniela Coitinho Hachenher, o grupo contou com a animação da banda típica Macega Show para divertir o público, demonstrando para milhares de pessoas o clima que será encontrado na Oktoberfest deste ano. “A Expointer também é uma festa e representa muito bem o que é a nossa Oktoberfest, uma festa que se abre para outras culturas. Nos sentimos inseridos aqui, porque a feira reúne várias etnias, assim como o nosso evento”, pontua Wallauer.

Além de levar alegria às ruas e pavilhões do parque, a ação apresentou a programação da festa, que inclui shows nacionais e atividades culturais para todos os gostos e estilos. Durante dez dias, a Oktoberfest de Igrejinha celebrará a tradição germânica com diversas atrações típicas e agitará o público com apresentações de artistas como Jorge & Mateus, Hugo & Guilherme, Thiaguinho e Ana Castela.

“Este ano, em comemoração aos 200 anos da Imigração Alemã no Brasil, não poderíamos deixar de realizar a nossa festa. É uma forma de unir a comunidade e os esforços, e estamos determinados a fazer uma grande celebração. O feedback que estamos recebendo e a participação do público indicam que teremos uma festa ainda maior que as anteriores”, finaliza. Nos próximos dias, as ações de divulgação da Oktoberfest se intensificarão à medida que a data do evento se aproxima.

SERVIÇO

Evento: 35ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 11 a 20 de outubro de 2024

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br e nos pontos físicos de venda, que podem ser consultados no site. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia, com lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos. Valores abaixo sem a taxa da Ticket Mais:

Pista – 1º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 36,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 25,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 36,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 55,00

Pista – 2º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 55,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 40,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 55,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 70,00

Realização: Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest)

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Calçados Beira Rio, Mili, Piccadilly, Usaflex, Ambiente Verde, Benoit, SICOOB, Sicredi, Banrisul, Bebecê, Orquídea, Madeiras Status e Tintas Killing.

Apoio: Prefeitura Municipal de Igrejinha, Bar Fácil, CTA Internet e Unimed Encosta da Serra.

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais