Conferência de inovação Gramado Summit acontece em Punta del Este em um mês

Evento de empreendedorismo e tecnologia será realizado pela primeira vez fora do Brasil nos dias 26 e 27 de setembro

A conferência de inovação, tecnologia e empreendedorismo Gramado Summit acontece pela primeira vez fora do Brasil nos dias 26 e 27 de setembro. O evento está marcado para acontecer em Punta del Este, no Uruguai, e pretende reunir mais de 50 empresas na feira de negócios, mais de 50 palestrantes nos palcos de conteúdo e mais de 2 mil visitantes.

O evento será sediado nas instalações do Punta del Este Convention & Exhibition Center e divide-se em uma feira de negócios e em áreas de conteúdo. Nas plenárias, são abordados temas ligados à tecnologia, inovação, startups, comunicação, vendas, transformação digital, liderança, carreira e cases de empreendedorismo.

A Gramado Summit – Punta del Este contará com três trilhas de conteúdo simultâneas, sendo elas a plenária principal, a Arena Ventiur e o palco Divergente. Entre alguns dos nomes anunciados para o evento estão Igor Mazaki (Jaguar Land Rover), Ricardo Wagner (Microsoft 365), Gabriela Comazzetto (General Manager de Global Business Solutions do TikTok para a América Latina), Samantha Almeida (Diretora de Marketing nos Estúdios Globo), Flávia Alessandra (atriz e empreendedora) e Lara Santana (influenciadora e criadora de conteúdo).

O evento também contará, em sua feira de negócios, com marcas já consolidadas no mercado e com startups em estágios mais iniciais. Na programação de atividades da feira, estão previstas ações com investidores, apresentações de novidades das marcas, workshops e também a tradicional Batalha de Startups.

A vencedora da Batalha receberá um aporte de 75 mil dólares da aceleradora Ventiur, com possibilidade de chegar a 150 mil dólares por meio de co-investimento. As inscrições para participar vão até o dia 06 de setembro.

“É a nossa primeira edição fora do Brasil e estamos muito animados com todas as possibilidades de crescimento que o Uruguai nos oferece. Acredito que, em poucos anos, faremos algo tão grandioso ou ainda maior em Punta del Este do que aquilo que já realizamos no Brasil. O país é muito aquecido e tem diversas vantagens quando pensamos no mercado de inovação”, destaca o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi.

Sobre a Gramado Summit – A Gramado Summit foi criada em 2017 pelo empreendedor e CEO Marcus Rossi. Em sua primeira edição, focou em exposição e conteúdo para startups em estágio inicial, reunindo um público de 700 pessoas. Com o passar dos anos, o evento começou a prospectar empresas maiores para a feira de negócios e também um público mais amplo para as discussões das palestras. Em 2024, na sua última edição no Brasil, recebeu 15 mil visitantes, 500 empresas expositoras na feira de negócios e cerca de 400 palestrantes nas áreas de conteúdo.