Debate entre candidatos a vice-prefeito de Canela acontece nesta quinta, 29

Participação popular é relevante para o questionamento dos candidatos

Na próxima quinta-feira, 29 de agosto, ocorre o aguardado debate entre os candidatos a vice-prefeito de Canela, seguindo o sucesso do debate entre os candidatos a prefeito realizado no dia 21. Organizado pela Folha de Canela em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), o evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do jornal, direto do auditório do Campus das Hortênsias, que também oferece suporte técnico para a realização.

Com um formato semelhante ao primeiro debate, os candidatos a vice-prefeito terão a oportunidade de apresentar suas propostas e confrontar ideias em um ambiente que promove a transparência e o engajamento cívico. O debate é uma excelente oportunidade para que a comunidade de Canela conheça melhor os planos e a capacidade de articulação dos postulantes ao cargo.

As perguntas para o primeiro e terceiro blocos podem ser enviadas por entidades e leitores até o final da manhã de quarta-feira, 28 de agosto, para o e-mail folha@folhadecanela.com.br ou pelo WhatsApp Business (54) 3094-3808. É essencial que a comunidade participe, enviando questões que refletem as preocupações e expectativas dos cidadãos de Canela.

O debate, que começa às 20h, poderá ser assistido apenas pela transmissão ao vivo pelas redes sociais da Folha de Canela. Não será permitida a presença de público no evento, o que garante um ambiente controlado e focado nas discussões. A parceria com a UCS mais uma vez se mostra fundamental para o sucesso desse encontro de ideias, reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento da região.