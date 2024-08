Evento em comemoração do Dia Nutricionistas e Educadores Físicos

A Prefeitura Municipal de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), convida a todos para uma tarde especial em comemoração ao Dia do Nutricionista e ao Dia do Profissional de Educação Física. O evento será realizado no dia 30 no Parque do Lago, e contará com uma programação diversificada para todas as idades.

Programação:

– Das 14h às 15h: Atividades voltadas para o público infantil

-Das 15h às 17h:Atividades direcionadas ao público adulto

Atividades:

– Alongamento

– Avaliação corporal

– Caminhada

– Oficina culinária

– Oficina sobre recicláveis

– Oficina de Educação Nutricional

– Dança com DJ

Para maior conforto, traga sua cadeira de praia e venha participar deste momento de promoção à saúde e bem-estar. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Esta iniciativa é promovida pela Academia Municipal de Saúde e pelas Unidades Básicas de Saúde da SMS, com o apoio da UCS Canela e da COOCAMARH.

Contamos com sua presença para celebrar esses profissionais que tanto contribuem para a saúde da nossa comunidade!

Card: divulgação