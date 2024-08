Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado abre inscrições para o Concurso Melhor Chef

Chefs e cozinheiros já podem se inscrever.

Há 16 anos, o Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado celebra a boa comida e também os talentos da região. Com o apoio do Senac, este ano o evento terá mais uma edição do Concurso Melhor Chef, competição que elege o melhor profissional da área. As inscrições para participar do concurso abriram nesta segunda-feira (26) e encerram dia 6 de outubro.

Os chefs e cozinheiros inscritos terão que utilizar pelo menos um ingrediente que tenha sido produzido em Gramado para enaltecer o tema deste ano: “É tempo de saborear nossas origens“. Podem ser utilizados insumos in natura ou produzidos nas agroindústrias da cidade.

“O Senac Gramado é apoiador do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado por meio da realização de oficinas gastronômicas gratuitas e do concurso do Melhor Chef, que é uma forma de incentivar e motivar esse profissional tão importante para toda a nossa região. Durante o concurso eles terão um novo desafio de elaborar e preparar um prato utilizando e valorizando algum produto produzido em Gramado como ingrediente para compor seu prato, alinhado ao tema do festival”, explica Daniela Barbosa, Diretora do Senac Gramado.

Para participar, o profissional precisa ter mais de 18 anos e atuar como chef ou cozinheiro em algum restaurante ou hotel das cidades de Canela, Gramado, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis. Além disso, não pode atuar como professor ou orientador da área de gastronomia de qualquer instituição de ensino.

Na ficha de inscrição é necessário constar: nome completo, uma breve apresentação, restaurante ou hotel que está representando, telefone, a receita com ingredientes, modo de preparo e qual produto e produtor foi o escolhido.

Quem irá julgar os pratos e outros requisitos como inovação, organização, boas práticas, técnica e apresentação é um time de três jurados composto por dois nomes que serão revelados apenas durante a competição e pelo último vencedor do concurso Thomas Silveira.

O vencedor ganha o troféu Concha de Cristal produzido pela Cristais de Gramado e um kit da Tramontina. Mais informações e inscrições pelos e-mails senacgramado@senacrs.com.br e projetoshortensias@abrasel.com.br ou pelo telefone (51) 9.9308.4768.



Edital para a participação de restaurantes abre inscrições nesta semana

Faltando pouco mais de um mês para sua 16ª edição iniciar, o Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado entra em contagem regressiva. O tradicional evento de comida de rua irá acontecer de 10 a 20 de outubro no Lago Joaquina Rita Bier com o tema “É tempo de saborear nossas origens“, para valorizar as raízes da gastronomia da cidade.

Serão dez opções de bancas montadas ao estilo comida de rua comandadas por restaurantes de Gramado (oito com pratos salgados e dois com sobremesas), uma cafeteria, além de bar com drinks, cerveja, vinho e bebidas sem álcool. Os empreendimentos interessados em ocupar estes espaços durante o evento poderão se inscrever no edital que será publicado até o fim desta semana. Poderão participar estabelecimentos de Gramado que sejam ou não associados à Abrasel-Hortênsias. O edital com todos os critérios de seleção será publicado no site oficial do evento www.festivalgastronomiagramado.com.br e nas redes sociais.

A programação do festival inclui ainda Tour Gastronômico com pratos especiais servidos em restaurantes da cidade e a divertida Corrida de Garçons e Garçonetes. Também está confirmada a realização de um festim. Além das atrações gastronômicas, o festival também conta com programação cultural.

Patrocinadores já confirmaram apoio

Sendo um dos principais eventos no calendário da região, o Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado já garantiu a participação de importantes marcas. Sicredi e Azeite Gallo participam como apoio, Tramontina e Sulgás como copatrocinador. Já a Cristais de Gramado irá confeccionar os troféus da Corrida de Garçons e Garçonetes e também do Concurso Melhor Chef. O Senac participa como apoio institucional na realização do Concurso Melhor Chef e das oficinas gratuitas em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS).

O 16º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado é realizado pela Abrasel-Hortênsias e promovido pela Gramadotur.

13_09_2023_15Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado2023_concurso Melhor Chef SENAC – Chef Thomas Silveira, Wood. Foto Cleiton Thiele/SerraPress 13_09_2023_15Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado2023_concurso Melhor Chef SENAC. Foto Cleiton Thiele/SerraPress 13_09_2023_15Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado2023_concurso Melhor Chef SENAC. Foto Cleiton Thiele/SerraPress

16° FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA DE GRAMADO

De 10 a 20 de outubro em Gramado

Onde: Lago Joaquina Rita Bier – Centro de Gramado

Site: https://festivalgastronomiagramado.com.br/

Redes sociais: https://www.facebook.com/FestivalDeGastronomia/

https://www.instagram.com/festivaldegastronomia/