Roda Canela recebe feira cultural neste final de semana

A Roda Canela, primeira roda-gigante da Serra Gaúcha, recebe nesta final de semana sua primeira feira cultural. O atrativo turístico, que oferece uma vista exclusiva de 360 graus da região a uma altura de 52 metros, terá uma programação especial, incluindo shows musicais.

No sábado (31/08) e no domingo (01/09), o evento recebe a partir das 10h feira cultural com venda de livros, discos de vinil, flores, aromas e outros itens no pátio da Roda Canela. Além disso, no sábado o DJ Rad se apresenta no atrativo, e no domingo é a vez do grupo Folsom Folk, ambos a partir das 15h.

Em dias de chuva a programação pode sofrer alterações. A Roda Canela está localizada na rodovia Gramado-Canela no parque Mundo a Vapor.

Serviço

Horários da bilheteria:

Diariamente das 13h às 19h, fechado nas quartas-feiras.

A partir de R$ 35,00

Demais valores em www.mundoavapor.com.br

Instagram @parquemundoavapor