Atletas de São Chico vão competir Copa Brasil de Kickboxing representando o Rio Grande do Sul

Grupo busca patrocínio para o evento que ocorre em Cascavel, Paraná de 10 a 13 de outubro

Junior Couto (29), Endrius Klippel (20), Pedro Keiser (14), Patrick Nunes (24) e Pietro Marques (14) são os cinco atletas de São Francisco de Paula que representarão o Rio Grande do Sul na Copa Brasil de Kickboxing, que acontece de 10 a 13 de outubro em Cascavel. O grupo, que coleciona dezenas de vitórias e alguns cinturões, é comandado pelo Mestre Júnior Couto, professor do Centro de Treinamento Predadores do Ringue, que atualmente conta com 75 alunos em treinamento. Outros 200 já passaram pelos tatames da Serra Gaúcha.

Agora, o grupo busca patrocínio para conseguir seguir para o campeonato nacional, representando o nosso Estado. Os custos envolvem transporte, diárias e alimentação. “Nosso grupo conseguiu um grande destaque na seletiva estadual, o que nos permite levar 5 atletas para o nacional. É um feito muito grande para São Francisco de Paula e também para o nosso Centro de Treinamento, que atende, atualmente, cerca de 75 alunos, entre crianças, adolescentes e adultos”, contou Júnior Couto. —

Texto e foto: Carolina Andriola