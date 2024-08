Connection Terroirs do Brasil 2024 começa hoje com programação diversificada em Gramado

O Connection Terroirs do Brasil 2024 começa hoje, com a solenidade de abertura marcada para às 19h, no Palácio dos Festivais, em Gramado. O evento contará com a presença dos CEOs Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, representantes do Sebrae, autoridades locais e estaduais, convidados e imprensa. A cerimônia incluirá apresentações da Orquestra Jovem de Gramado e do músico tradicionalista Pepeu Gonçalves, além da entrega de troféus de participação a representantes das 32 Indicações Geográficas que participam pela primeira vez do evento. O acesso será restrito a convidados, pessoas com ingresso e profissionais credenciados. Após a cerimônia, haverá um coquetel oferecido pelos Terroirs do Sul do Brasil e Senac-RS na Rua Coberta.

Programação de Palestras e Painéis

O primeiro dia de palestras do evento ocorre amanhã, quinta-feira (29), no Palácio dos Festivais. A programação abordará temas como turismo, inovação, territorialidade, ESG e apresentação de cases, iniciando às 8h15 com o painel “A Origem é o Nosso Destino”, apresentado por Higor Freitas, Gerente Executivo da Associação dos Produtores de Queijo Canastra (APROCAN) e mediado por Hilda Oliveira Giesbrecht, do Sebrae Nacional. Outros painéis contarão com a participação de especialistas como Bernardo Cardoso (Turismo de Portugal), Mabel Guimarães (Sebrae Paraná), Daniel Panizzi (UVIBRA), Rogério Ruschel (ESPM), Giovana Ulian (Biossplena Regeneração Urbana), Bernardo Ibargoyen (PMPRS) e Marcos Livi (chef gaúcho).

A programação de sexta-feira (30) inclui painéis sobre políticas públicas, desenvolvimento territorial, sustentabilidade e turismo, com a presença de Milton Zuanazzi (Ministério do Turismo), Gabriela Testa (Ente Mendoza de Turismo), Kátia Muller (Sebrae Mato Grosso do Sul) e Leo Farah (Gestão de Desastres pela UNESCO).

Cozinha Show na Arena Gastronômica

De quinta a sábado, a partir das 13h, acontecem as oficinas de cozinha show na Arena Gastronômica, localizada na Praça Major Nicoletti. Na abertura, o chef Matheus Troglio, do Senac Caxias do Sul, preparará pratos como pansotti frito com queijo serrano e costela suína ao barbecue de café. No final da tarde, o renomado chef Marcos Livi conduzirá uma oficina com ingredientes dos Campos de Cima da Serra.

As oficinas são gratuitas e abertas ao público, mediante inscrição no local e conforme disponibilidade de lugares.

Espaço ‘Café de Origem Controlada’

O evento também conta com o espaço “Café de Origem Controlada Brasil” na Alameda Terroirs, dedicado aos amantes de café. O espaço oferece um brew bar, degustações guiadas e comercialização de produtos de 13 regiões certificadas de café, como Canastra (MG), Mantiqueira de Minas (MG) e Matas de Rondônia (RO). As degustações guiadas, conduzidas pela barista Carolina Franco, são gratuitas e acontecem diariamente às 15h. Além disso, há horários exclusivos para a imprensa nos dias 29 e 30 de agosto, às 12h30, com vagas limitadas.

Confira a programação detalhada do evento:

Programação de Palestras no Palco de Conteúdo

Local: Palácio dos Festivais

Atividade mediante ingresso

28 de agosto – quarta-feira

19h00: Abertura Oficial

Acesso somente para credenciados.

29 de agosto – quinta-feira

08h15: A Origem é o Nosso Destino

Painelista: Higor Freitas (APROCAN)

Moderadora: Hilda Oliveira Giesbrecht (Sebrae Nacional)

09h23: Conexão Internacional Brasil/Portugal: A Origem como Estratégia de Marca

Painelista: Bernardo Cardoso (Turismo de Portugal no Brasil)

10h30: A Verdade é Rastreável: Inovação e Competitividade para Indicações Geográficas

Painelista: Juliano Tarabal (Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro)

11h37: Territórios Gastronômicos

Painelista: Marcos Livi (Grupo Bah)

30 de agosto – sexta-feira

08h15: Território, Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento e Inclusão Produtiva

Painelista: Milton Zuanazzi (Ministério do Turismo)

09h23: Conexão Internacional Brasil e Argentina: Terroir, Natureza e Turismo de Experiência

Painelista: Gabriela Testa (Ente Mendoza de Turismo)

10h03: Especialistas no Impossível

Painelista: Leo Farah (Gestão de Desastres pela UNESCO)

31 de agosto – sábado

09h00: Encontro dos IGs

Painel com o Professor Dr. Jean Le Guerroué (Universidade de Brasília)

10h00: Troca de Experiências (Aberto para participantes)

Programação da Arena Gastronômica (Cozinha Show)

Local: Praça Major Nicoletti

Atividade gratuita

29 de agosto – quinta-feira

13h00: Chef Matheus Troglio (Senac Caxias do Sul) – Pansotti frito com queijo serrano

17h15: Chef Marcos Livi (Grupo Bah) – A vida é osso – IGs da região dos Campos de Cima da Serra

30 de agosto – sexta-feira

13h00: Chef Nicolas Heckel – Catherine

14h30: Chef Gustavo Bonfiglio (Senac Bento Gonçalves) – Harmonização de queijos e vinhos

31 de agosto – sábado

13h00: Chef Arika Messa (Senac Gramado) – Arroz doce ao perfume de camomila

O Connection Terroirs do Brasil 2024 promete uma agenda rica em debates, oficinas e experiências sensoriais, destacando a diversidade e qualidade dos produtos de origem brasileiros.

