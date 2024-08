CTG Manotaço recebe palestra com 1ª Prenda do RS

Prendas e peões do Manotaço recepcionaram 1ª Prenda do RS para encontro cultural

Um encontro cultural tradicionalista reuniu cerca de 100 pessoas na sede do CTG Manotaço de Gramado na tarde de domingo, dia 25. A palestra principal foi com a 1ª Prenda do Rio Grande do Sul, Isabella Nunes, que veio de Osório para falar sobre a temática: “Teses e Vivências em Movimento”.

A iniciativa para realização do encontro foi das prendas e peões da 27ª Região Tradicionalista com base no projeto “CTG: Núcleo de Fortalecimento da Cultura Gaúcha”. A 1ª Prenda Juvenil da Região, Gabriela Thoen Krause, que é prenda do Manotaço, expressou a importância do encontro com a 1ª prenda estadual. “São nesses momentos que se criam espaços para conhecimento da própria cultura, para debates e reflexões sobre o sentimento de pertencimento e identidade”, disse.

Sobre o conteúdo abordado pela 1ª Prenda do RS, Gabriela considerou de grande relevância. “Além de servir de inspiração, ela nos apresentou aspectos importantes sobre as teses que fundamentam a filosofia do tradicionalismo. Um dos nossos objetivos é auxiliar o Estado na solução dos problemas fundamentais e na conquista do bem-coletivo, combatendo fatores de desintegração social, tais como a delinquência juvenil e a drogadição, e isso foi amplamente debatido e estudado neste encontro”, ponderou.