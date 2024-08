Escola Neusa Mari Pacheco destaca benefícios da natação e justifica início tardio das aulas em 2024

A Escola Neusa Mari Pacheco – CIEP, situada no bairro Canelinha, em Canela, RS, é conhecida por ser a única escola de tempo integral no estado que oferece natação em seu currículo. Esta prática, que é estendida a todos os alunos e à comunidade interessada, não só promove a saúde física e mental, mas também fortalece a conexão entre a escola e a sociedade local.

A natação é amplamente reconhecida como uma atividade completa, capaz de trabalhar todos os principais grupos musculares, melhorar a força, resistência e flexibilidade, além de ser um exercício cardiovascular que beneficia o coração e a circulação sanguínea. Para aqueles que buscam a perda de peso, a natação se destaca como uma das opções mais eficazes e acessíveis. Esses benefícios tornam essa prática uma ferramenta valiosa para a formação integral dos estudantes e o bem-estar da comunidade.

Entretanto, a manutenção de uma piscina exige investimentos significativos, como o uso de produtos químicos para o tratamento da água e a compra de gás para o aquecimento, uma vez que os painéis solares instalados na escola não são suficientes para manter a água em temperatura adequada durante todo o ano. Além disso, a inspeção e o monitoramento constantes dos equipamentos, como bombas e aquecedores, são essenciais para garantir o funcionamento seguro e eficiente da piscina.

Em 2024, as aulas de natação na Escola Neusa Mari Pacheco começaram apenas em junho devido a um processo burocrático que atrasou a liberação de recursos necessários para o funcionamento da piscina. Todos os anos, no início do período letivo, a escola enfrenta esse desafio, o que pode levar a atrasos na oferta das aulas. Mesmo diante dessas dificuldades, a escola não mede esforços para manter a prática de natação ativa, contando com o apoio da comunidade em diversas ocasiões para superar esses obstáculos.

A piscina semiolímpica da escola, que foi construída há 25 anos com a ajuda da comunidade, é um símbolo de dedicação e esforço coletivo. A escola reforça a importância de políticas públicas que valorizem o esporte e a educação, incentivando iniciativas que possam garantir a continuidade e expansão de atividades como a natação, que tanto contribuem para o desenvolvimento físico e mental dos estudantes.

Essa iniciativa não apenas promove a saúde e o bem-estar, mas também fortalece o espírito de comunidade, mostrando que, com o apoio certo, é possível superar dificuldades e garantir que a educação e o esporte continuem a ser prioridades em Canela e em todo o Brasil.