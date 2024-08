Secretaria de Turismo e Cultura de Canela participa da Expointer

A Secretaria de Turismo e Cultura de Canela marcou presença na Expointer, um dos maiores eventos agropecuários do Brasil, no stand do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A participação na feira foi uma oportunidade para a equipe da Secretaria, que aproveitou o evento para fortalecer alianças e discutir projetos importantes para o turismo e a cultura da região.

Durante o evento, os representantes de Canela participaram de reuniões estratégicas com secretários de outras cidades, trocando experiências e buscando sinergias que possam beneficiar o desenvolvimento turístico e cultural de todo o estado. Um dos encontros de destaque foi com o novo Secretário de Turismo do Estado, Ronaldo Santini. Na reunião, foram discutidas oportunidades de colaboração para fortalecer a promoção turística de Canela, além de ações conjuntas que possam potencializar o fluxo de visitantes para a região.

Outro encontro ocorreu com o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS). Nesta reunião, foram abordadas questões que impactam diretamente o turismo e a cultura nos municípios, com ênfase em estratégias para enfrentar os desafios atuais e maximizar os recursos disponíveis.

Texto e fotos: divugação