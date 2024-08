Soberanas da Festa da Colônia de Gramado concorrem, sábado, para serem a Corte do Bicentenário da Imigração Alemã

No próximo sábado, 31 de agosto, a Associação Rota Romântica, em parceria com a Vale TV e a Sociedade Ipiranga da Linha Nova, interior de Gramado, escolherá a Corte do Bicentenário da Imigração Alemã. A Corte escolhida poderá participar de cerimônias e eventos representando a Rota Romântica.

Cinco cortes participarão do concurso: as Soberanas da Festa da Colônia de Gramado, a Rainha Júlia Brezolla Fritsch, e as Princesas Manuela Cavichion e Ana Paula Thomazi; o Rei e Rainha do Kerb de Morro Reuter; Soberanas do Festival de Folclore de Nova Petrópolis; Soberanas da Schmierfest de Presidente Lucena e as Soberanas da Kartoffelfest de Santa Maria do Herval. Todas as cortes serão avaliadas quanto ao conhecimento sobre o seu Município, a Rota Romântica e os 200 anos da imigração alemã.

O desfile e apresentação das cortes acontece às 19 horas de sábado (31) na Sociedade Ipiranga da Linha Nova, interior de Gramado. Após o concurso, o baile será animado pela Banda Baila Baila. Ingressos com janta estão sendo comercializados antecipadamente, ao custo de R$ 60,00, mediante pagamento via PIX CNPJ 90.934.324/0001-90 e envio do comprovante para o whatsapp (54) 99667.3488. Ingressos na hora, sem janta, terão o custo de R$ 15,00 cada.

A atividade integra o calendário de eventos proposto pela Associação Rota Romântica, em parceria com os Municípios, para celebrar os 200 anos da Imigração Alemã no Brasil.

Foto – Cleiton Thiele

Texto – Assessoria Rota Romântica