Prefeitura de Canela promove reunião para discutir Planos de Saneamento Básico e Diretor

Na última sexta-feira (23), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SMMAU) de Canela, a pedido da comunidade através de audiência pública do plano diretor, realizou uma reunião no Paço Municipal, reunindo representantes da Garden, empresa contratada para a elaboração do Plano de Saneamento Básico, e do Núcleo de Tecnologia Urbana / Fundação Luiz Englert, responsável pela elaboração do Plano Diretor do município.

O encontro contou com a presença do Secretário Leandro Pereira Heidtmann, técnicos da SMMAU, e representantes das duas empresas. O principal objetivo foi alinhar informações essenciais, especialmente nas áreas de abastecimento e qualidade da água, tratamento de efluentes sanitários, drenagem pluvial, entre outros temas cruciais para o desenvolvimento sustentável de Canela.

Durante a reunião, foi destacado que os diagnósticos e prognósticos de ambos os planos estão disponíveis no site da prefeitura para análise, sugestões e propostas da comunidade

Dando continuação na programação do plano diretor na sexta-feira (30), às 18h, ocorrerá a Oficina Territorial (Centro) no Espaço Cultural Nidya Guimarães. Já no sábado (31), às 9h, será realizada a Oficina Temática abordando modelo de gestão, licenciamento e habitação social.

A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo convida toda a comunidade a participar e contribuir com suas sugestões, garantindo que os planos reflitam as necessidades e expectativas dos cidadãos canelenses.

Texto: divulgação